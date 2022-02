Újabb szupersztárok mondtak igent a 2022-es Sziget meghívására, köztük a világ egyik legismertebb énekese,

Justin Bieber, a nemzetközi EDM szcéna élbolyába tartozó Calvin Harris, a negyedik stúdióalbumával turnézó Tame Impala, a tavaly megjelenet új lemezével érkező Sam Fender, és a szintén friss zenéket hozó Anne-Marie.

Augusztus 10-15 között végre visszatér a Sziget, ahova korábban már olyan nevek is bejelentkeztek, mint az Arctic Monkeys, Dua Lipa és a Kings Of Leon valamit a Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi.

Korábban a magyar sajtóban is megjelent, hogy

Justin Bieber öt kontinensen turnézik, és a Justice World Tour keretein belül 2023. március 11-én is fellép majd a Papp László Budapest Sportarénában.

A Sziget szervezői mintegy harminc nevet dobtak be a köztudatba. Köztük van a tavalyi MTV VMA díjra legtöbb kategóriában jelölt, végül az Év Előadója és a Legjobb Popvideó díjjal jutalmazott, Grammy tulajdonos világsztár, Justin Bieber valamint a világ legjobb lemezlovasai közt számon tartott Calvin Harris.

Az idei Szigeten több előadó is legfrissebb lemezanyagával érkezik: a Tame Impala például a The Slow Rush c. albumot mutatja majd be. Sam Fender napjaink egyik legjobban menetelő ifjú tehetsége, akit 2020-ban a Brit Awards-on a Legjobb Új előadók közé jelölték, majd idén megkapta a Best British Alternative/Rock Act díját, de jelölt volt British Artist of the Year és – a Szigetre is érkező lemezével – a British Album of the Year díjra is. Szintén új lemezzel, a 2021-ben megjelent Therapy című hanganyaggal érkezik Anne-Marie is. A Nagyszínpadra várjuk továbbá az idei Brit Awards-on a Születő Csillag díjat elnyert Holly Humberstone-t és hatalmas bulira készül a Szabadság Szigetének Nagyszínpadán a német ütősökből és fúvósokból álló techno marching band, a MEUTE. És jön még megannyi fellépő a különböző helyszínekre.

Nagy lelkesedéssel készülünk a 2022-es Szigetre egy a hosszú szünet utáni »nagy visszatéréshez« méltó programmal

– nyilatkozta korábban Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. A VG korábban megírta, hogy normális évre készülnek a 2022-es Sziget Fesztivál szervezői, miként más fesztiválszervezők is szerte a világban, ezért a nemzetközi sztárok hatalmas kereslettel szembesülnek, ennek hatására pedig máris meredeken emelkednek a fellépti díjak és a koncertjegyárak.

