Újabb kilenc Volánbusz-járaton lehet kerékpárt szállítani június 16-tól - jelentette be a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlekedésért felelős államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta, a Mátra mellett egyebek között már Aggtelekre, Szilvásváradra vagy Tiszafüredre is indul kerékpárszállító busz, de a szolgáltatás bővítésnek köszönhetően megyeszékhelyek, így Eger vagy Miskolc is elérhető lesz "bringás járattal". Járatonként három bicikli szállítható az autóbuszok hátfalára szerelt kerékpárszállítókon, de az összecsukható kerékpárok továbbra is szállíthatók a poggyásztérben. Egy útra 990 forint a kerékpárjegy - tájékoztatott az államtitkár.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy kerékpárral csak az előre meghatározott megállókban lehet lehet fel- vagy leszállni, mert azokat a sofőr szereli föl a buszra és ő is veszi le.