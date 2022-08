Ambiciózus tervei vannak a Tisza-tó partján fekvő, ezerfős településnek, Sarudnak. A cél, hogy a Tisza-tó aktív és ökoturisztikai központjává váljanak. A strandfejlesztés már most is látványos. Sarudon található Európa második legnagyobb vízi játszótere, a 2 ezer négyzetméteres Aquaglide, a TrambulinPart pedig országos szinten első a szabadtéri ugrálóparkok között.

A következő öt évben a Tisza-tóra fognak koncentrálni a turisták, de még a befektetők is – véli Kücsön Gyula, az élményfaluprojekt ötletgazdája.

Befektetés lehet a szálláshelyek, a vendéglátóipari egységek, a sport, a szabadidős szolgáltatások, a strandok további fejlesztése, a kikötők modernizálása, a lakóhajók terjedése, az ingatlanberuházások, a termál- és a mezőgazdasági fejlesztések.

Fotó: Élményfalu Sarud

A szomszédos Újlőrincfalván például úgy felmentek az árak, hogy 300-szor annyiért lehet most kapni egy házat, mint tavaly. Közeleg az árrobbanás a térségben, ahol még így is a balatoni árak töredékéért lehet nyaralót venni.

Ember alkotta paradicsom

A Tisza-tó az ország második legnagyobb tava. A mesterséges tó jövőre lesz ötvenéves. A pandémia alatt, a belföldi turizmus élénkülésével különösen felértékelődött a jelentősége. A 127 négyzetkilométeres állóvíz változatos mederszerkezettel és sokszínű élővilággal rendelkezik, és homokos vízpart öleli körül.

A Sarudi-medence a Tisza-tó legkiterjedtebb vízfelülete, még a Velencei-tónál is nagyobb. Mivel az átlagos vízmélysége 1,5 méter, szinte minden vízi sport biztonságosan űzhető benne. Nagyon népszerű a nyaralóhajózás és a motorcsónakozás is a térségben, a természetvédelmi területekre azonban kizárólag evezve vagy elektromos motorral lehet bejutni.

Az ökostrandon kiemelt figyelmet kap a környezetvédelem, a dohányzás és a PET-palackok ki vannak tiltva, az italokat REpohárban adják. A kutyásokra is gondoltak, számukra ott van az EBpart, a kutyastrand.

A fürdőzésen és a napozáson kívül változatos programokkal szolgál a KalandPart. A sportkedvelők vitorlázhatnak, wakebordozhatnak, szörfözhetnek, sárkányhajózhatnak, kenuzhatnak, csónakázhatnak, horgászhatnak, bérelhetnek SUP-okat és GeoGo vízi túrákon is részt vehetnek. A gyermekeket többek között vízidodzsem- és vízichopper-park várja, a parton játszótér, fitneszpark és egy különleges árnyas pedálpark is színesíti a szórakozási lehetőségeket. Van itt Csapatépítő CsataTér, a Harcmező, ahol paintball, airsoft és lasertag is várja a nagyobb társaságokat, a Tisza-tó Bike Bringa és E-bike kölcsönzőben nemcsak hagyományos kontrás és váltós kerékpárok, hanem tandem biciklik, e-bike-ok és elektromos gyerekszállító triciklik is bérelhetők.

Az S.Port Vízibázis bevételének 40 százaléka származik a sporteszközök bérléséből, egy szezon árbevétele meghaladja a 15 millió forintot.

Naponta 500-1000 ember keresi fel a KalandPartot, akik célzottan a strandra érkeznek, és több ezer a területen áthaladó kerékpáros turisták száma, akiknek nagy része megáll pihenni Sarudon. Sokan szeretnek egy hosszú tekerés után megmártózni a vízben.

Fotó: Picasa

Az élményfaluban található a 30 magaslati elemből és 300 méter hosszú csúszópályából álló Tisza-tavi MászóBázis, sőt HuculUdvar néven egy lovas helyszín is található a településen, ahol jövőre egy lovas terápiás központot szeretnének fejleszteni, hogy gyerekek százainak segíthessenek a fejlődésben és a gyógyulásban. A strandon kilenc vendéglátó egység üzemel, amelyek mindegyike készpénzmentes.

Az élményfaluprojektbe eddig több mint egymilliárd forintot fektettek be saját forrásból– osztotta meg a projektvezető.

A Tisza-tó vízszintje centiméterre pontosan szabályozható, és eddig soha nem volt nagyobb gond a nyári vízszinttel, az idén azonban itt is más a helyzet. Annak érdekében, hogy Szolnok vízellátása biztosított legyen, a Kötivizig vezetői kénytelenek elengedni a Tisza-tó felduzzasztott vizének egy részét is. Ennek érezhető és látható hatása van a tó életére is. Nagyobbak lettek a strandok partjai, alacsonyabb a víz, és vannak területek, ahová a nagyobb hajók már nem tudnak bemenni. De a Tisza-tó így is élmény, csak picit jobban kell figyelni. A halak életét sem befolyásolja a vízszint mintegy 60 centiméteres csökkenése. Az idén a Tisza-tó a sajátos, hat évszakos ciklikussága mellé egy új évszakkal bővült. Az idén először köszöntött be a hetedik évszak a tó partján: a „kis vizes nyár”. Reméljük, nem marad sokáig, és nem is lesz túl gyakori – részletezték az üzemeltetők.

A legjobb túrógombóc, kutyamenü és helyi specialitások

A tavaly nyitott Sulyom tájétterem nevét a Tisza-tó ajándékaként emlegetett sulyom növényről kapta. A térség első slowfood éttermének nem titkolt szándéka, hogy a kuriózumnak számító sulyom bekerüljön a hungarikumok közé, és a magyar gasztronómiai kultúra meghatározó szereplőjévé váljon.

Berecz Ádám séf változatos menüket kreál. Konyhájában a fine dining és a hagyományos ízek egyszerre jelennek meg. A Dining City rangsorában idén második legjobb vidéki étterem főbb specialitásai közé tartoznak a szürkemarhából készült ételek, Gyula bácsi haltepertője friss kerti zöldségekkel és remuládmártással, a Sulyom-halászlé, a hideg kovászosuborkakrém-leves, a kecsegepaprikás, a poroszlói gomolya és a serpenyős süllő, de csicseriborsós vegán hamburgert is kínálnak. Érdekesség, hogy kutyamenüt is adnak, a James & Sulyom kedvence a húsos verzió. Hasonló színvonalon egy grillteraszt is terveznek kialakítani még a nyáron. Az ételek mellé nemes, egri borokat ajánlanak. A világ legjobb 50 bora közé választott egri bikavért készítő St. Andrea pincészettel rendszeresen működnek együtt, például közösen jelentek meg az egri bornapokon.

A Dining Guide szerint a Sulyomban kapható az egyik legjobb túrógombóc az országban. A séf bazsalikomos eper-rebarbara lekvárral és édes tejföllel tálalja a belül omlós, kívül ropogós, sült túrógombócot. A desszertek között a híres kézműves olasz fagylalt, a Grom termékei is megtalálhatók mangós, málnás és pisztáciás ízekben. A tányéron minden művészi módon helyezkedik el. Az étterem még úgy is pártolja az alkotótevékenységet, hogy rendszeresen helyet ad kiállításoknak, festmények, fotók és grafikák szerepelnek tárlataikon.

Az emelkedő alapanyagárakat a frissen nyílt étterem is megérzi, egy év távlatában bizonyos hozzávalókat, mint a hús, a zöldségek és a halak, többszörös áron tudnak csak beszerezni. Az elmúlt hetekben 1,5 tonna csirkét, húst és halat vettek, időben betáraztak libamájból, és 540 kilogramm kecsegét vásároltak, az utóbbiból már áruhiány van. Ennek ellenére nem terveznek árat emelni, és jó forgalmuk van a nyáron, sokan érkeznek Sarudra Budapestről, Egerből, Miskolc és Kecskemét környékéről is a Sulyom konyhája miatt. A tulajdonos négy évszakos bisztróban gondolkodik.

Az élményfalu a gasztronómia és a szabadidős programok mellett szálláshelyeket is kínál vendégei számára, minden árszegmensben. A Tisza-tó partján elhelyezkedő kemping és a százfős befogadóképességű konténerházakból álló ifjúsági tábor mellett egy 80 fős apartmanokból álló csapatépítő bázis, a különleges EgymásraFigyelő Központ is várja a közösségeket. Fontos küldetése volt az élményfalunak Sarud faluképének megőrzése is, ezért újítottak fel több régi parasztházat, melyeket PihenőPorta néven kínálnak a vendégeknek.

Folyik az ország első horgászmúzeumának berendezése, de hamarosan elkészül az ország második playmobil-szerepjátszóháza, az Aprópolisz 3386 is a település központjában, hogy esőben, rossz időben is programot tudjanak biztosítani a Tisza-tónál élő és pihenő gyerekeknek. Az élményfalu veszi át hamarosan a Tisza-tavi Mini Zoo üzemeltetését is, most arra várnak, hogy megkapják az engedélyeket az állatok kiköltöztetésére a Tisza-tavi kerékpárút mellé. „Sarud egy értékeit megőrző pihenőfaluvá kíván válni, a Tisza-tó slow living bázisává, ahol jó lelassulni” – fogalmazott a projektvezető.