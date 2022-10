Az őszi időszakban több mint száz tökös fesztivált és a Márton-napi mulatságot, stb, szerveznek a környéken. Ezek több ezer embert vonzanak idén is a régióba. Ugyanakkor az őszi időszak a sportok tekintetében a vitorlázás mellett leginkább a kerékpáros kirándulásoknak kedvez. A néhány napos expedíciók mellett egyre többen vállalkoznak rövidebb túrák megtételére, miközben célállomásként egy-egy nyitva tartó vendéglátóhelyet is beiktatnak az útitervbe.

A gyerekekre is figyelnek, Füred Kapitányt is bevetik

A szervezők a felnőttek mellett, a kisebb gyermekeket is szeretnék ösztönözni arra, hogy minél többet mozogjanak a szabadban. Ezért az egész évben nyitva tartó cukrászdákban különleges kerékpáros menüt kapnak a gyerekek. A sütemények mellé egy ajándék figura is jár azoknak, akik kerékpárral, rollerrel, stb. érkeznek a cukrászdákba. Sőt, azoknak a lurkóknak, akik a halloween - hétvégén jelmezben és bringàval jönnek cukràszdàba, azoknak dupla ajàndék jàr. A gyerek és szüleik egy különleges „kutyás” teát is megkóstolhatnak egyes állatbarát helyszíneken. Ilyen például: Balatonkenese: Eleven cukrászda, Balatonlelle, Gelata cukrászda, Gyenesdiás: Móni Süti Cukrászda, Siófok: Dinasztia cukrászda, Balatonalmádi: Maya cukrászda. Ezen kívül a bringával érkező családok gyermekei Füred Kapitány, a balatoni mesehős kincsvadàszazàn, atihanyi Garda fesztiválon (november 4-6) és Veszprémben, a régió ízeit bemutató Bakony Expón (november 11-13.) is találkozhatnak a kerékpáros menüvel, amelyhez a gyerekeknek ajándék is jár.

A cukrászdákat és fesztiválokat úgy választották ki a kampányhoz, hogy azok hűen tükrözzék a környék minőségi kulinaritását. Ugyanakkor jól megközelíthetőek legyenek kerékpárral is. A szervezők tudatosan olyan településeket választottak az akció helyszínéül, amelyek azoknak is jó mozgáslehetőség, kirándulás lehet, akik mindössze 15-25 kilométeres körzetben laknak az adott cukrászdáktól és szívesen felfedeznék a környéket egy rövid kerékpáros utazás keretében.

A bátrabbak Budapestről is elindulhatnak a Balatonra

Fekete Tamás, a szervezet alelnöke szerint a kerékpáros turizmus fellendüléséhez nagymértékben hozzájárul, hogy ősz elején átadták a fővárost a Balatonnal összekötő kerékpáros út legújabb, Székesfehérvár és Balatonakarattya közti szakaszát, így Budapesttől egészen a Balaton partjáig el lehet jutni kerékpárral a több mint száz kilométer hosszú útszakaszon.

Ráadásul Balatonfüreden és Balatonföldváron a napokban nyílt meg az új kerékpáros központ, ahol a klasszikus bicikliken kívül elektromos rásegítésű kerékpárokat is lehet bérelni. Szervizelésre és kisebb kiegészítők vásárlására is van lehetőség.

Ezekben a jövőben információt is lehet kapni arról is, hogy hol érdemes a pihenőhelyekkel ellátott utakon túrázni, sőt, akár vezetett túrákon is részt lehet venni.

Lesz bőven szállás a hidegebb időszakban is

A szakember elmondta azt is, hogy a rezsiárak emelkedése arra ösztönzi idén ősszel a balatoni vállalkozókat, hogy az eddigieknél is jobb szolgáltatásokat, programokat nyújtsanak. A jövőben ugyan az utazási kedv megmarad – de ellentétben a Covid okozta válsággal –, utazásaikat elsődlegesen a pénztárcáikhoz fogják igazítani a vendégek. Ennek köszönhetően a vendéglátóhelyek által nyújtott szolgáltatások minőségének fontossága felértékelődik, vagyis az ár mellett a kiszolgálás egyfajta kiválasztódási tényezőként jelenik meg a piacon. Az éttermek, kávézók mellett, ez a fajta kiválasztódás lesz igaz a szálláshelyekre is. A rezsi emelkedése miatt több nagy szálloda ideiglenes bezár majd, ugyanakkor kisebb, jó minőségű szállásból lesz bőven a következő hónapokban is, hiszen a közelmúltban körülbelül 30 ezer szálláshely újult meg a Kisfaludy programban. Ezek egy jelentős része az őszi időszakban is nyitva van.