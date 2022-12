Miközben az indonéz turisztikai szolgáltatók továbbra is próbálják kiheverni a koronavírus-járvány okozta kiesést, már itt is a következő csapás a szektor számára. Az ország parlamentje elfogadott egy új törvényt, ami tiltja az országban a házasságon kívüli szexet, illetve az együttélést is. A jogszabály nem csak az indonéz állampolgárokra, hanem az országban tartózkodó külföldiekre és a látogatókra is vonatkozik.

Fotó: Matteo Colombo / Getty Images

A törvényt a kritikusok az emberi jogok megsértésének tartják. A már említett tiltások mellett szerepel benne a politikai és vallási szabadságjogok korlátozása is. A törvény elfogadása után tüntetések volt Jakartában, illetve a jogszabályt bíróság előtt fogják megtámadni.

Az jogszabályokat az új indonéz büntető törvénykönyv tartalmazza.

Ez az elfogása után három évvel lép majd hatályba.

A turisztikai szektor számára hatalmas arcul csapás, hogy a turistákra is vonatkozni fog a törvény.

Vannak szakértők, akik szerint a felesleges aggódni, mivel a törvény annak ellenére, hogy személyi hatálya a külföldiekre és a látogatókra is kiterjed, nem fogja érinteni a turisztikai szektort. Ennek oka az, hogy (magyar terminológia szerint) az adott törvényi tényállás magánvádas bűncselekménynek minősül, ezen belül is csal egy szűk kör kezdeményezheti a büntetőeljárást. A törvény értelmében

a házasságon kívüli szex, illetve együttélés miatt csak az érintett gyermekei, szülei, vagy házastársa kezdeményezheti az eljárás lefolytatását.

Ennek ellenére a Human Rigths Watch egyik kutatója úgy látja, hogy az új büntető törvénykönyv bizonyos esetekben okozhat problémákat.

Indonézia gazdasága nagy mértékben az ausztrál turistákra támaszkodik. A Covid-világjárvány előtt Ausztráliából érkezett a legtöbb turista az országba, különösen Bali szigetre. A trópusi szigeten jelentős az esküvőturizmus, illetve Ausztráliában szinte hagyománnyá kezdett válni, hogy a végzős gimnazisták Balira utaznak megünnepelni az érettségit.

Fotó: Emin Sansar / AFP

Ennek most az új jogszabály véget vethet, mivel a külföldiek bizalma meginogni látszik az országban. A BBC arról ír, hogy az indonéz turizmussal foglalkozó Facebook-oldalakon rengeteg kérdést tesznek fel a felhasználók, akik próbálják értelmezni az új törvények jelentését.

Sokan arról kérdeznek hogy a házassági anyakönyvi kivonatukkal kell-e repülőgépre szállniuk, ha a házastársukkal közös szobát szeretnének kivenni, mások pedig kijelentették, hogy a bizonytalanság miatt inkább más úti célt választanak. A Bali Travel Community csoport egyik felhasználója arról írt, hogy a törvények a gyakorlatban betarthatatlanok lesznek, de ahhoz pont elegek, hogy tönkre tegyék az ország idegenforgalmát.

A törvény értelmében a vétkeseket akár egy évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik az országban.

Az indonéz kormány igyekszik csillapítani az indulatokat

Az indonéz igazságügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy a turistáknak nincs mitől félniük. Szerinte a látogatók számára a kockázat rendkívül alacsony, mivel az eljáráshoz a gyermek, szülő vagy házastárs feljelentésére van szükség. A tárca azt mondta, hogy így a törvény szinte csak az indonéz polgárokra vonatkozik a gyakorlatban.

Kritikusok szerint azonban a törvény sok fejfájást okozhat a külföldiek számára is.

Tegyük fel, hogy egy turista megismerkedik egy indonéz polgárral és esetleg közel kerülnek egymáshoz. Ez után előfordulhat, hogy egy sértett harmadik fél, vagy egy egy védelmező hozzátartozó feljelentést tesz a turista ellen

– mondta a Human Rights Watch vezető kutatója, Andreas Harsono.

Emellett sokan azt is veszélyesnek tartják, hogy a törvény értelmében az eljárást csak a családtagok feljelentései révén indítják el.

Ez megnyitja az utat a szelektív bűnüldözés és a korrupció felé

– mondta Harsono.