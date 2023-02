A nyáron Horvátországba, az ősz elején Olaszországba, télen pedig Ausztriába szeretnek leginkább utazni a magyarok – írta a Bank360.hu. Az utasbiztosítási szerződések alapján már novemberben is az utazók 12 százaléka választotta Ausztriát, miközben Olaszország részaránya 11 százalékos volt, de decemberben már 28 százaléka a hazai utazóközönségnek választotta a nyugati szomszédot. Decemberben az olaszokhoz csupán 4 százalék látogatott el.

Fotó: Getty Images

Érdekesség, hogy decemberben a második legnépszerűbb desztináció Lengyelország volt, 14 százalékkal. Az első öt helyre még Szlovákia, az Egyesült Királyság és Németország fért oda.

Ezeken a repülőtereken volt a legnagyobb zsúfoltság Európa repülőterein tavaly csaknem kétszer annyian fordultak meg, mint az előző évben. A pálmát 2022-ben Isztambul vitte el, de november óta már a londoni Heathrow a legforgalmasabb. A látványos fejlődést azonban számos tényező lassíthatja.

Az Európán kívüli célpontok közül Egyiptom és az Egyesült Államok voltak a legnépszerűbb országok, volt Új-Zélandra kötött biztosítás is, ami a legtávolabbi úti cél volt. A Bank360.hu azt írja, hogy

a legdrágább utasbiztosítás, ami ami az adataikban szerepelt decemberben egy kétfős, két hónapos ausztráliai út volt, 160 ezer forintért.

A legolcsóbb szerződések az egynapos ausztriai utakra szóltak, 225 forintért.

Számos távoli és egzotikus országba is utaztak decemberben magyarok: a már „bejáratott” helyszínek, mint Thaiföld és Indonézia mellett Mauritiusra, Tanzániába, a Maldív-, a Kanári- és a Kajmán-szigetekre, Dominikára, Szingapúrba, Vietnamba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Ománba is. Több városnéző indult Japánba, és akadt egy bátor utas, aki Fehéroroszországot célozta meg.

Taroltak a téli sportok

A legkedveltebb decemberi program a városnézés, az utazók majdnem kétharmada ezt a tevékenységet jelölte meg a biztosítási szerződések megkötésekor.

Emellett a téli sportok is rendkívül népszerűek voltak, minden 5. szerződésben szerepeltek.

Decemberben az utazók több mint 9 százaléka úgy nyilatkozott, hogy tengerparti nyaralásra indul, 12 százaléka üzleti és egyéb célból, kevesebb mint egy százaléka pedig extrém sport és fizikai munka miatt ment külföldre.

A szerződések kétharmadát 1–5 napos útra kötötték, ami elmarad a nyári szezon több mint egy hetes átlagától; egynapos útra 16 százaléknyian indultak.

A legtöbben (40 százalék) ismét – a nyári szezonhoz hasonlóan – autóval kelt útra, 35 százalék repülővel, a többiek egyéb módokon (busszal, vonattal) közlekedtek.

A legtöbb szerződést egy vagy két fő biztosítottra igényelték.

Zömmel még mindig az utazás előtti nap kötik meg az utasbiztosítást (a válaszadók 39 százaléka), sőt, 19 százaléknyian az induláskor. Ez nem meglepő, hisz utasbiztosítást már bármikor, bárhol online is köthetünk, akár mobilról is, így megköthetjük akár az utolsó pillanatban is. Az év utolsó hónapjában volt egy nagyon előrelátó utas is, aki az utazása előtt 257 nappal már megkötötte a biztosítási szerződését – derül ki a Bank360.hu adataiból.