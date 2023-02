Sosem volt még akkor bevétele Franciaországnak az idegenforgalomból, mint tavaly

Franciaország turisztikai bevételei felülmúlták a 2019-es szintet. Az ország 58 milliárd euró gyűjtött a nemzetközi turizmusból. A legnépszerűbb turisztikai célpont Európában továbbra is Spanyolország, ahol 64,8 milliárd eurót hagytak a turisták 2022. november végéig. Ezek a bevételek azért is kiemelkedők, mivel a kínai és a japán utazók továbbra is távol maradnak Európától.

8 perce | Szerző: VG/MTI

Csaknem 58 milliárd euró (mintegy 22 ezer milliárd forint) bevételre tett szert Franciaország 2022-ben a nemzetközi turizmusból, ami rekord, bár még mindig elmarad Spanyolország idegenforgalmi bevételeitől – jelentette be kedden a francia turizmus külföldi népszerűsítésével foglalkozó Atout France ügynökség. Fotó: Getty Images A 2022-es adatok mintegy 1,2 milliárd eurós (456 milliárd forint) növekedést mutatnak a járvány előtti évhez, 2019-hez képest. Ennek a hátterében az áll, hogy visszatértek az európai és amerikai turisták, emellett az infláció miatt emelkedett a bevételek értéke. A Franciaországban legtöbbet költő turisták Belgiumból, Németországból és Nagy-Britanniából érkeztek. Az Ázsiából, különösen Kínából és Japánból érkezők száma azonban továbbra is nagyon alacsony – derült ki az ügynökség honlapján közzétett jelentésből. Az Atout France kitért arra is, hogy Spanyolország visszaszerezte európai vezető szerepét a turizmus terén, mivel Madrid 2022. november végén már 64,8 milliárd eurós (24,6 ezer milliárd forint) idegenforgalmi bevételt könyvelhetett el. A magyarországi turizmus már csak 5 százalékkal maradt el a 2019-es csúcsévtől. Tavaly 14,2 millió vendég közel 40 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken. A legnépszerűbb úti cél a Balaton volt. Legnagyobb számban Németországból, majd Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából és Lengyelországból érkeztek a külföldiek. Teljesen újra írja az európai turizmust a kánikula Róma helyett Stockholm? Október július helyett? Így változtatják meg a hőhullámok az idegenforgalmi szokásokat. Reinhard Meyer, a német turisztikai szövetség (DVT) elnöke a dpa német hírügynökségnek azt mondta: a németországi turizmus az idén várhatóan elérheti a pandémia előtti szintet azzal, hogy a belföldi idegenforgalom részben betöltheti a még mindig elmaradó külföldi látogatók hagyta réseket. Bár pontos előrejelzéseket nehéz adni, mert az emberek jellemzően nem terveznek hosszú távra, és csak az utazásuk előtt rövid idővel foglalnak szállást, a németek többsége a DVT számítása szerint az idén is a hazájában tölti a vakációját. Meyer szerint Németországban vannak, akik a magas infláció, illetve környezetvédelmi megfontolások miatt lemondanak a távoli külföldi úti célokról, helyette belföldön nyaralnak majd. A DVT elnöke a jövő kedden Berlinben kezdődő nemzetközi turisztikai vásár előtt nyilatkozott. Elmondta, hogy a Németország iránt érdeklődő külföldi turisták száma is emelkedik. A szektorban ugyanakkor aggodalmakat okoz a szakképzett munkaerő hiánya, ami miatt egyes éttermek és más szolgáltatók kénytelenek lehetnek rövidített nyitvatartással működni. Reinhard Meyer azt mondta, külföldi szakképzett bevándorlók nélkül az idegenforgalomban nem tudják kielégíteni az igényeket.

