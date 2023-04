A járvány újabb áldozata: kihalóban az üzleti ebédek

Sok étteremnek, még ha túl is élték a koronavírus-járvány miatti bezártságot, végleg betett, hogy az irodákba kevesen tértek vissza. Az Egyesült Államokban vannak olyan helyek, amelyek fel is adták, hogy ebédet kínáljanak. Magyarországon inkább az irodai vendéglátóhelyek lehetnek bajban, amelyek közül több is nyílt az elmúlt időszakban, igaz, ezeket a beruházásokat többségében a pandémia előtt indították.

17 perce | Szerző: F. A.

