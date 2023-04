Balatoni gasztrotúra meglepetésekkel: a déli parton már jövő héten főszezoni a kínálat

Bár a Port étterem 2020-ban megnyerte a balatoni beach food versenyt, hangsúlyozottan nem a gyorsételekre specializálódtak, hanem helyi alapanyagok felhasználásával kreatívan kombinált és tálalt magyaros ételekre alapoznak. A Port néhány éve sikerrel próbálkozott meg a négy hónapos nyitvatartással, 2023-ban április utolsó napjaiban indítják a főszezont, háttérben a négycsillagos panzióval és az egész évben nyitva tartó apartmanházzal.

Idén négyfogásos degusztációs menüvel is készül a Port a régió ízeit, alapanyagait megízleltetni a vendégekkel. A tavaszi étlapon tapolcai pisztrángrolád szalonnás-szarvasgombás burgonyapralinéval, medvehagyma-krémleves vadropogóssal, angus hátszín steak balatonfenyvesi marhából, és mákos guba szerepel, amihez helyi borokat párosítanak a Rubin és a Bujdosó pincészettől.

Tavasszal is van élet a Balatonnál Immár nem csak a fürdőszezonban kell gondolni a magyar tengerre, egyre több érdekes programmal várják a pihenni vágyókat. Régi cél a balatoni szezon megnyújtása, valójában új időszakok népszerűsítéséről van szó – mondta a VG Podcastnek a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke, Fekete Tamás.

A kétgenerációssá bővült, 1984 óta fejlődő vállalkozásban a szülők és a borász végzettségű fiatalok, Balla György és András egyaránt aktívan dolgoznak. Sikereikben – tudják – oroszlánrésze van az összeszokott csapatnak, például a sokadik szezont velük töltő séfnek. Számtalan szakmai díja ellenére a Port étterem árai mérsékeltek, összességében is a régió 20 százalékkal olcsóbb a keleti partnál – összegezte Balla György kérdésünkre. A három fogásból komponált Déli part ízeit 12,9 ezer forintért, a négyfogásost 14,9 ezer forintért tették fel az étlapra. A panzióban all inclusive ellátást is kínálnak, a strandra telepített saját food truckból kiszolgálva vendégeiket.

Bioborászat, amelyet az unokák is láthatnak majd

A Helló, déli part! címmel szervezett túra második állomásának helyszíne a különleges balatonföldvári kilátó volt, ahol egy újabb helyi családi vállalkozás történetével és bioboraival ismertették meg az újságírókat.

A 2015-ben alapított, ma már tíz hektáron működő Kékajtó Szőlőbirtok és Borászat Németh Miklós és felesége két évtizedes hazai és nemzetközi kóstolási tapasztalatára épült fel a Kőröshegyen. A Balaton déli partján működött egykori téeszültetvény szerkezetátalakításra szorult, ma már több mint négy hektáron terem. A bioborok elnevezése vidám és szó szerint játékos, a Kékajtó boraiból a 2020-as Gyerekjáték olaszrizlinget, a Színjáték olaszrizling narancsbort és a 2021-es zweigeltet mutatták be.

Ropogós malac császár sárgaborsópürével az Egy Csipet Nádasban.

Fotó: @szindbadazutazo

A kőröshegyi borászat tulajdonosai számára

a legfontosabb a fenntarthatóság, azt szeretnék, ha gyermekeik, majd unokáik is szüretelhetnének azokról a tőkékről,

amelyekről most ők is. A biotermelés ennek megfelelően elsősorban nem a vegyszerekről, hanem a talaj, a talajélet és a növény szimbiózisáról szól. A föld minőségének javítását, a gondoskodást a természet egészséges, erős növénnyel hálálja meg, amiről magas minőségű termést szüretelhetnek. A szőlőben végzett gondos munka eredményeként lényegesen kevesebbet kell a borral és a jó borért dolgozni a pincében – hangsúlyozta Németh Miklós.

A természet meghálálja, amit kap.

Fotó: Kékajtó

A déli parti különlegességek között a vízparti étterem és a hegyoldali bioborászat mellett a Siófok melletti töreki erdő közepére épített nagy kapacitású étterem, az Egy Csipet Nádas is felsorakozik. Itt Majoros Attila és csapata a helyi termelőktől beszerzett helyi és szezonális alapanyagokból készült szezonális ételek mellett könnyű borokat, pálinkákat és

az új pizzatrend szellemében a kertben készülő nápolyi pizzát kínálja.

Az Egy Csipet Nádas is folyamatosan nyitva van már április végétől, amikor hangsúlyozottan madárcsicsergéses, zöld környezetben élvezhetők itt a Nübel sajtok, a vitello tonnato kovászos kenyérrel, bulguros avokádó tatár marinált királyrákkal, ropogós malac császár sárgaborsópürével, St. Louis oldalas wasabis pankómorzsában, thai sült tésztával, csirkemell piccata lime-os-spenótos gnocchival, pisztrángfilé beluga lencsével, fehér csokis mákos guba, mascarponés répatorta.

Séfszoba és Michelin-kalauz Balatonszemesen

A déli parti balatoni gasztronómia egyik csúcspontja a több mint harminc éve működő, tavaly Michelin Bib Gourmand minősítéssel elismert Jahni László séf vezette konyhával üzemelő Kistücsök étterem Balatonszemesen. A Világgazdaság kérdésére Csapody Balázs tulajdonos elmondta,

a Michelin-díjátadó után napon 380 asztalfoglalást vettek fel, és megjelent egy új vendégkör is, szlovákok, horvátok és még nagyobb számban osztrák gasztroturisták érkeznek.

Üde, zöldséges ízelítő a Séfszoba menüsorából.

Fotó: @szindbadazutazo

A Kistücsök Food & Room tavaly nyílt Séfszobája egyedülálló koncepció szerint működik, a szezonális, kétféle menüsort egy külön erre kialakított látványkonyhás „nappaliban” lehet megkóstolni. A 19–27 ezer forintért kínált menüsorokat Kasza Roland séf és csapata készíti, ottjártunkkor a kovászos kenyér és barna vaj után következett a sóska, cukkini, fokhagyma, burgonya, medvehagyma, póréhagyma, ezután spárgák, madársaláta, bazsalikom kompozíciója, majd főételnek bárány, endívia, cous-cous szerepelt a sorban, a desszertet pedig pisztácia, lime és ibolya alkotta.

A Kistücsökben a tálalás sem hétköznapi, ugyanis az étterem üveghulladékát is felhasználják, a Séfszoba ételeire tervezett készlet Kohut-Görömbei Luca munkája. A fenntarthatóság más téren is megjelenik, a Séfszoba nem termel hulladékot, ugyanis a bejelentkezéssel látogatható egységben csak annyi étellel készülnek, amennyi vendég várható.