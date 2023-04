Bár már lezárult a 10-30 százalék közötti kedvezményeket, kedvező fizetési feltételeket, árgaranciát kínáló előfoglalási időszak az utazási irodáknál, a tapasztalatok szerint nem fékezett a kereslet áprilisban sem. Sem a külföldi, sem a belföldi utazásokról, klasszikus nyaralásokról nem mondanak le a magyarok.

A nyári szünetekhez kötött családok főszezonban utaznak

Fotó: Shutterstock

Milyen nyári szezonra lehet számítani a turizmusban?

Egyelőre óvatosan fogalmaznak a kiutaztató irodák és a legnagyobb belföldi szállásközvetítő portál is, de az tény, hogy várakozáson felüli forgalommal indult az év, az infláció, a növekő megélhetési költségek sem szegték kedvét az utazni vágyóknak.

Időarányosan tavalyhoz képest 24 százalékkal több foglalást tettek meg a Szallas.hu-n

– tájékoztatta a Világgazdaságot Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője az április 26-áig beérkező nyári előfoglalások alapján.

Mindez azonban még nem azt jelenti, hogy ennyivel többen is utaznak majd a nyáron, hanem azt, hogy sokan bátran előre gondolkodtak, és jó előre lefoglalták belföldi nyaralásukat - tette hozzá a Szallas.hu szakértője.

Tavaly később indult be a kereslet, aminek előrehozatalát és élénkítését a cég is támogatta, hiszen év elején is kedvezményes áron foglalhattak náluk a vendégek, és

májusban is indul egy újabb belföldi akció.

Az eddigi adatok alapján jó nyári szezonra lehet számítani.

Hazai kedvencek

A belföldi nyaralási toplistát átírni nehéz lenne, annak élén többségében balatoni települések, klasszikus fürdővárosok és izgalmas attrakciók sorát kínáló vidéki nagyvárosok vannak.

A listavezető Siófok örökzöld sztár, mögötte az ugyancsak hatalmas szálláshelyi és vendéglátóipari kapacitással kiépült Hajdúszoboszló áll. Eger és izgalmas környéke is nagy kedvenc, miként Gyula, és a szintén többnapos programsort kínáló Szeged is.

Az áremelkedés Budapesten kiemelkedő, átlagosan csaknem 30 százalékos a szálláshelyeken egyetlen év alatt,

Hajdúszoboszlón 22 százalékkal, Pécsen és Siófokon csaknem 20 százalékkal drágultak a szállások.

A Balaton sokféle attrakcióval csábít

Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Balatonfüreden 5,5 százalékos az éves árváltozás, és 10 százalék alatti Hévízen is, de hozzá kell tenni, hogy ezeken a településeken a legmagasabbak a fejenkénti átlagárak egy éjszakára.

A Szallas.hu-n minden évben a belföldi célpontok teszik ki a nyári foglalások több mint 90 százalékát, idén is 93 százalék a belföldi foglalások aránya az eddigiek szerint.

Irány a legközelebbi tengerpart!

Idén még népszerűbb a horvát tengerpart a Szallas.hu foglalói körében: az április 20-áig beérkező foglalások darabszámban 81 százalékos növekedést mutatnak időarányosan tavalyhoz képest.

Az 5-7 éjszakás tartózkodás a legjellemzőbb, egy éjszaka egy főnek átlagosan 12 ezer forintba kerül a nyáron Horvátországban.

Bár nőtt a párok foglalási aránya tavalyhoz képest, még mindig a családosok utaznak túlnyomó többségben a szomszédba nyaralni.

A legvonzóbb úti cél az Isztriai-félsziget, a Krk sziget és a Dalmácia–Split régió, a Szallas.hu adatai szerint ezen belül Vir, Crikvenica és Njivice a legnépszerűbb település.

Horvátország közelsége miatt ideális célpont, ráadásul az oda utazó autós turisták számára a belépés is gyorsabb, komfortosabb lesz, miután megszűnik a határellenőrzés az ország schengeni övezethez csatlakozásával.

Víz minden mennyiségben

Nagyon jó előfoglalási időszakot zártak március végén a kiutaztatók, akik 10-30 százalékos kedvezményt, és kedvező fizetési feltételeket, néhányan pedig árgaranciát is kínáltak mindehhez a nyári utakra.

A nagy melegre érdemes felkészülni

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / AFP

Az iskolaév végével beindul a klasszikus nyári főszezon, ami június második felétől, illetve némi pihenő után igazából július elejétől augusztus végéig tart. A fő célközönség ilyenkor a családosok, a fő célpont pedig a mediterrán tengerpartok a magyarok körében.

Horvátország, mellett örök sláger a görög szigetvilág, ahova charter járatokkal kínálnak szervezett utazásokat szinte minden variációban, az önellátástól az all inclusive ellátásig

– sorolta Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője a Világgazdaságnak.

Törökország a családosok nagy kedvence, és bár az ország tengerparti nyaralóhelyeire szervezett utazási csomagok valamivel drágábbak, mint a görögországiak, de a nagyon jó színvonalú szállodák, valamint a hazai utazási irodák kínálatában általánosan jellemző, bőséges és minőségi all inclusive ellátás nagyban hozzáhárulnak ahhoz, hogy ár-érték arányban verhetetlenek.

Fontos még Egyiptom a magyar kiutazási piacon, mert az év jelentős részében nagyon jó ár-érték arányú desztináció, ezért Hurghada, Sharm el Sheikh sok magyar turista térképére felkerült már.

A nagy meleggel a legtöbb mediterrán országban érdemes számolni, és felkészülni rá, de a gyönyörű tengerpartok, a búvárkodás lehetősége, és a közvetlen repülőjáratok révén komfortos utazás nem szegi kedvét a nyaralni vágyóknak. tegyük hozzá, hogy sem a magyaroknak, sem más országbelieknek, a nyári főszezon ugyanis abszolút nemzetközi időszámításon alapul, a német, a svéd, de az olasz, a spanyol vagy francia családok is tömegesen kerekednek fel és töltik nyaruk egy részét mediterrán tengerpartokon.

Több év kihagyás után visszaépülőben van Tunézia turizmusa,

a helyi kormány idegenforgalmi hivatala nagyon komolyan támogatja a szektort, hiszen az ország bevételeinek nagy része a turizmusból származik.

Induló árak külföldi tervekhez

Idén azt érzik az irodák, hogy a 2023-as nyár közelít a 2019-eshez. Egyelőre nem a létszámok, hanem a foglalások összege éri el az akkorit.

Ha a forint erősödik, az jót tesz a kiutazásnak, a stabilitása a hazai utazásszervezők által szervezett csomagok árának is támaszt ad.

Ciprust is sokan szeretik, miként Spanyolország, a Kanári szigetek, Costa del Sol is változatlanul népszerű, Olaszország pedig könnyen megközelíthető, és két tenger mossa partjait, ráadásul könnyű összekötni kulturális látnivalókkal az ottlétet.

A közvetlen repülőjáratok révén komfortos az utazás a mediterrán tengerpartokra is

Fotó: BUGRAT DAVIT / HEMIS.FR / AFP

Mind többen keresik Mallorcát, és Madeira is az év nagy részében népszerű kellemes klímája miatt.

Az ázsiai utazások is beindulóban vannak, de nem minden ország tért még vissza.

Dubai, és az onnan 60 kilométerre fekvő Ras Al Khaimah az elmúlt években épült 4-5 csillagos, all inclusive ellátást biztosító tengerparti szállodáival is egyre keresettebb.

Az idei nyaralási költségvetés megtervezésekor érdemes a külföldre utazóknak 300-350 ezer forint/fő induló árral számolni a 8 nap 7 éjszakás utakra. Ebbe viszont több kedvelt mediterrán célpont belefér – összegezte Bakó Balázs.

A fakultatív programok már egyéni igénytől függő és nagyságrendű büdzsét jelentenek, miként az is, hogy ki, melyik étterembe tér be, és ott mit fogyaszt az étlapról. Az all inclusive éppen azért kedvelt a családosok körében leginkább, mert tervezhetővé teszi a kiadásokat.