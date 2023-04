Ezermilliárd forintnál is többet vertünk el külföldön Visszatért a magyarok külföldi utazási kedve: tavaly az előző évinél harmadával többször, 18 millió alkalommal utaztunk el. Ez még elmarad a járvány előtti számtól, de költésben már így is csúcsot döntöttünk a gyenge forint miatt. A legtöbbet Ausztriában hagytuk, de Németországban is több mint 121 milliárd forintot.