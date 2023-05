A külföldi bankkártyahasználathoz adott tippeket az MNB

A Magyar Nemzeti Bank a nyaralások alatti tudatos pénzügyi döntések érdekében indított kommunikációs kampányt. Felhívták rá a figyelmet, hogy külföldön sokkal biztonságosabb lehet bankkártyát használni a készpénz helyett, de azt is kiemelték, hogy így is sok mindenre kell odafigyelni. Többek között azt is kiemelték, hogy az eurózónán kívül az elektronikus fizetésnél a rendszer először euróra váltja az összeget, majd onnan forintra, így a két váltás akár veszteséget is okozhat a vásárlónak.

1 órája | Szerző: VG/MTI

