A fesztiválélményt nem csupán a programkínálat, hanem a rendezvényen elérhető szolgáltatások száma és minősége együttesen határozza meg, tehát legalább olyan fontos mindegyik külön-külön, mint együtt, hiszen összességében jelenthetnek komoly vonzerőt az esemény számára – összegezte érdeklődésünkre Kádár Tamás, a Sziget Zrt. vezérigazgatója. A Világgazdaság ezúttal annak járt utána, hogy az ételek és italok mennyire fontosak a fesztiválokon, mennyire népszerűek és sokfélék a VIP-szolgáltatások.

Fotó: Bach Máté / Mediaworks

A Szigetre a világ szinte minden pontjáról érkeznek vendégek, akik változó igényeket támasztanak, így minden szempontból nemzetközi szinten kell megméretnie magát az óbudai fesztiválnak.

A vendéglátás az a szolgáltatás, amivel minden egyes fesztiválozó találkozik, és ahol évről évre gyorsan kell alkalmazkodni a változó igényekhez.

Az árak kérdése általában érzékeny dolog, ezért úgy határoztuk meg azokat, hogy a fesztivál vendéglátása nem lehet drágább a fővárosban megtalálható hasonló kínálatnál – mondta a Sziget vezérigazgatója. Ennek érdekében meghatároztak egy úgynevezett budget foodot a Sziget fesztiválra, aminek az értékét 2500 forintban maximalizálták, és előírták, hogy minden egyes vendéglátóhely kínálatában szerepelnie kell legalább egy olyan ételnek, amit legfeljebb ennyiért kínálnak.

Újoncot avatnak a DVTK-stadionban Hamarosan kiderül, hogy milyen sikerrel debütál Diósgyőr új fesztiválja, a DVTK-stadionba meghirdetett kétnapos Diósgyőrfeszt, amire a klub bérletes szurkolói ingyen juthatnak be június 2-án és 3-án, sőt még regisztrálniuk sem szükséges. A gigantikusnak ígért stadionfesztiválra is kínálnak VIP-jegyeket, a látvány és hangzás szempontjából legextrább helyekre, a színpaddal szemközti lelátókra minimális felár ellenében. A Diósgyőrfeszt hétvégén nyitja meg a nyári fesztiválszezont, amiben gyakorlatilag egyetlen hétvégén sem maradnak nagyrendezvény nélkül a zene- és színházrajongók. Az étel-ital olyan szinten fontos eleme a legkülönbözőbb programoknak, hogy önálló tematikaként is megállja a helyét. Gasztronómiai eseményeket egész évben folyamatosan rendeznek országszerte nagy sikerrel. Ezen a hétvégén, június 2-án a budai Gourmet Fesztivál nyitja meg kapuit.

A fesztivál területén kialakított blokkokban, az úgynevezett food courtokban nagy hangsúlyt fektetnek a kényelmi szolgáltatásokra is. A gazdag hazai ételkínálat mellett a hagyományos fesztiválételeken túl ismert és kedvelt éttermek, büfék is jelen lesznek a Szigeten, ahol ez számukra komoly reklámértéket jelent, miközben ezáltal bővül a nemzetközi gasztronómiai kínálat.

Nagyon fontos kitétel a szervezők részéről, hogy a speciális étrendet követők számára is legyenek megfelelő ételek.

Minden évben ezerfős felmérés készül a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN látogatói körében, amiből a szervezők visszajelzést kapnak a fesztiválozók által igényelt szolgáltatásokról és a napi fogyasztásaikról.

Tavaly több mint ötezer forintot költöttek ételre, és ennek többszörösét italra a megkérdezettek

– tájékoztatta a Világgazdaságot Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Fotó: Bach Máté / Mediaworks

A hagyományosan immár 55. alkalommal augusztus végére meghirdetett SZIN italválasztékát a főszponzor termékei uralják, hasonló kötöttsége más rendezvényeknek is van, de ez igazából nem jelent semmiféle problémát, hiszen minden italtípusból gazdag a választék, és a kitelepülő vendéglátósok érdeke, hogy a fesztivál területére, ne pedig a kerítésen kívülre koncentrálódjon a fogyasztás.

A legnagyobb vetélytársak mindig a közeli élelmiszerboltok és büfék.

A VIP-jegyek és -bérletek is jól fogynak, az idén újítanak Szegeden, félszázan a keverőpult tetejéről, a színpaddal teljesen szemközt élvezhetik a koncerteket. Ezekhez a jegyekhez különböző akciókon és nyereményjátékokon keresztül lehet hozzájutni, megvásárolni nem lehet azokat. Ez a VIP plusz szolgáltatás a helyszűke miatt erősen létszámkorlátos, de az emelt árú jegyek az egyéb előnyök miatt is keresettek. A gyorsított sávban való bejutás, a nem konténeres, hanem minden infratstrúktúrával ellátott tükrös mosdók komoly vonzerőt jelentenek. A kényelmi szolgáltatásokba a SZIN-en még nem tartozik bele a jobb szálláshely, egyelőre csak sátrazni lehet a fesztiválnak helyet adó kempingben, de ebben is továbblépés várható.

Fotó: Karnok Csaba / Mediaworks

Bár egy kisebb kört érintenek, és drágábbak a VIP-szolgáltatások, az a tendencia, hogy egyre nagyobb erre az érdeklődés, és nem feltétlenül csak a külföldi látogatók részéről – osztotta meg tapasztalatait Kádár Tamás a Szigetről.

A nagy helyszíneihez egy-egy VIP-részleg is társul, saját vendéglátással, kényelmi szolgáltatásokkal, de nagyon nagyot fejlődtek az évek során a fesztiválon nyújtott szálláslehetőségek terén is. A hagyományos sátrazás mellett változatos felépítményekkel, telepített szállásokat is tudnak biztosítani, különböző extra szolgáltatásokkal.

Alapjában minden fesztiválszervezőnek az a célja, hogy minden látogató úgy érezze magát, mintha VIP-vendég lenne

– fogalmazott. Ehhez a különböző szolgáltatásokkal, a látványvilággal, a programhelyszínek vizuális megjelenésével és a sokrétű kulturális kínálattal tudnak hozzájárulni a házigazdák.