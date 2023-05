Az ukrán tengerpartokon orosz tankok vonulnak, így idén nyáron is a folyóknál nyaralnak

Immár második évben nem lesz tengerparti nyaralás Ukrajnában, legalábbis jelentős részén, hiszen az ország fekete-tengeri partszakaszának nagy részét és az azovi-tengerinek az egészét megszállták az oroszok. A hírek szerint azonban hiába van az országban háború, sok ukrán család így is próbál megőrizni valamit a régi idők normalitásából, és elindulnak nyaralni a következő hónapokban.

Fotó: AFP

Az Unian című ukrán lap szerint sok ukrán nem engedheti meg magának a külföldi utazást, vagy anyagiak, vagy más okok miatt, például az érvényben lévő utazási korlátozások okán. A tengerpartokról pedig azokon a részeken is le kell mondaniuk, amelyeket még nem foglaltak el az oroszok, hiszen ezen régiókban is folyamatosak a bombázások, de a tengerben is rengeteg az akna.

Odessza régió egyik hivatalnoka szerint „a turizmus és a háború nem igazán jönnek ki egymással”.

A környékbeli szállodák és üzletek már nem is számítanak turistákra, mégis több étterem, hotel és egyéb szórakozóhely is nyitva van, Odesszában még éjszakai klubok is üzemelnek.

A tengerpartok helyett a legtöbben idén Ukrajna biztonságosabb, nyugati régiói felé veszik az irányt, és sokan folyóknál terveznek hűsölni. Sok turistát várnak a román–ukrán határra, a Dunához is. Vilkove településen már 2-3 ezer hrivnyától, azaz 18-27 ezer forinttól lehet apartmanokat bérelni.

Az ország belső részein is sok folyóparti településen fellendülhet a turizmus a következő hetekben, bár egyelőre sokan bizonytalanok, milyen irányt vesz majd a háború a következő hetekben a várt ukrán ellentámadás miatt.

A fővárosban, Kijevben maradnak a strandok és a fürdők, amelyekből várhatóan mind a 14 intézményt megnyitják majd idén. Ezek tavaly mind zárva voltak. A veszély természetesen most sem múlt el, de a fürdők ezekre is felkészültek a hírek szerint, hamar kiüríthetik a területet egy esetleges rakétatámadás idején.