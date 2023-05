Akár már tíz perc parkolás után is életbe lép az automatikus napi parkolási díj mostantól a hollandiai Hága városának tengerparti részén, leginkább a Scheveningen strand környékén. A turisták által közkedvelt fürdőhely annyira túlterhelt a kocsiktól, hogy a városvezetés kénytelen volt extrém módon emelni a díjakon: egy napra 50 euró lett mostantól a parkolás.

Fotó: Getty Images

Az áremelés azonban csak ideiglenes, egyelőre egy próbaévre vezetik be, hogy megnézzék, valóban elriasztja-e az autós turistákat, akik gyakran olyan helyekre is felálltak kocsikkal, ahol akadályozták a történelmi negyed gyalogos forgalmát. A helyi lakosok és üzletek továbbra is kapnak engedélyt, ez csak a vendégekre vonatkozik.

A turistáknak azt ajánljuk, hogy tömegközlekedéssel érkezzenek, majd utána sétáljanak, vagy biciklivel közlekedjenek. Ez nem jelenti azt, hogy mostantól kitiltjuk a kocsikat, de azt szeretnénk, ha a számuk csökkenne

– mondta Jurriaan Esser, a város szóvivője.

Zelenszkij váratlanul Hollandiába utazott, és találkozik a Nemzetközi Büntetőbíróság vezetőivel is Az ukrán elnöknek ez az első látogatása Hollandiában, amely Ukrajna erős támogatója.

A hatóságok nemcsak megbüntetik a tulajdonosokat, de el is vontatják azokat a kocsikat, amelyek után nem fizetik be az 50 eurót. Korábban egynapi parkolás a környéken alig öt euróra jött ki, így az emelés elég drasztikusnak mondható – írja a The Guardian.

A helyiek egyébként nem örülnek feltétlenül a díjnak, hiszen sok bolttulajdonos szerint ez még jobban elriasztja a turistákat, sok üzlet már így sem tud kinyitni a szezonra.