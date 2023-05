Ideje euróban is emelniük az áraikat a szállodáknak Túlélhetik az év eleji hagyományos holtszezont is a budapesti szállodák, ha tovább emelkedik a magyar fővárosba érkező külföldi turisták száma, s végre elérik és meghaladják a 2019-es árakat euróban is a budapesti szobaárak. A vidéki hotelek nehezebb helyzetben vannak, de most elkerülhetőnek tűnnek a korábban prognosztizált tömeges bezárások.