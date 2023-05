Új szálloda nyílt a Balatonon, de ettől nem lesz olcsóbb a magyar tenger

Megnyitott hétfőn, a munka ünnepén a Balaton legújabb szállodája, a keszthelyi Sirius Hotel, amelynek tervezése és építése három évig tartott. A tágas, exkluzív kialakítású belső terekkel, festői kilátással rendelkező szállodában 128 szoba, 1500 négyzetméteres spa és wellnessrészleg, étterem, bárok és 113 négyzetméteres konferenciaterem várja a vendégeket – olvasható a hotel közleményében. Rövid időn belül ez a második szállodanyitás a Balatonnál.

Fotó: Nagy Bálint / Facebook

A szálloda különösen nagy, 25+5 százalékos kedvezményt is kínál megnyitása alkalmából.

Ugyanakkor az árszabás így is a felsőbb rétegeket célozza, hiszen egy alap kétágyas szoba most hétvégére, egyetlen éjszakára jelenleg 74 491 forintba kerül a honlap alapján, illetve innen indul, több extráért már még többet kell fizetni.

Mindezért cserébe viszont páratlan panoráma nyílik a Balatonra: „Az Adventor Hotels szállodalánchoz tartozó hotel tervezésénél a természeti értékek megőrzésére is figyeltek: a 11 ezer négyzetméter alapterületű hotelhez 14 500 négyzetméter zöldterület tartozik, és a kertben összesen 28 ezer virágot, cserjét, évelő fát ültettek. A Balaton mellett pedig az óriási méretű és sokféle exkluzív szolgáltatást biztosító wellnessrészleg is lehetőséget teremt a pihenésre” – olvasható a közleményben. Sáfrány Tamás, az Adventor Hotels ügyvezető igazgatója elmondta: a szállóvendégek mellett a környékbeli lakosokat is várják a hotel wellnessrészlegébe, illetve az étteremben is egy ínycsiklandozó ebédre vagy vacsorára.

Mennyibe kerül a minőség a Balatonnál? A szolgáltatás- és az élelmiszerárak brutális növekedése a balatoni szállásadókat és vendéglátóhelyeket is érintette. A többletköltségeiket nem tudják és nem is akarják a vendégekre terhelni, inkább tűrnek és fejlesztenek.

A Siriusban 128 szoba kapott helyet, amelyek különböző méretűek. A legnagyobb közülük a 128 négyzetméteres Sirius President Suite, amely a legfelső szinten helyezkedik el két hálószobával, nappalival, minibárral, jacuzzis terasszal és lélegzetelállító kilátással.

A legújabb Balaton-parti hotel egy külső és két belső élménymedencével lett felszerelve, de található benne

pezsgő- és buborékfürdő,

élménymedence sodrófolyosóval,

relax medence pezsgőágyakkal,

pezsgőmedence,

gyermekmedence és galériás pihenőtér,

szaunavilágában pedig többek között finn szauna, kőszauna, gőzkabin, infraszauna és merülőmedence.

A SunRise étterem az épület keleti felében helyezkedik el, napközben a francia konyha hagyományaira építő, a magyar konyha klasszikus stílusjegyeivel megkevert ’a la carte ételkínálatból lehet választani. A szálloda félpanziós ellátás mellett bőséges svédasztalos vacsorát is kínál. A szállodában a tervek szerint egyébként konferenciákat és esküvőket is vendégül látnának.

Képgaléria az átadott hotelről: