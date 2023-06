A Hotel Clark Budapest a 2022. év végén kapta meg az ötcsillagos minősítést, a napokban pedig világszínvonalú elismeréssel díjazta a Tripadvisor. A fővárosi hotel sorozatban harmadik alkalommal nyerte el a Best of the Best minősítést a Top 25 európai szálloda (TOP 25 Hotels of Europe) kategóriában (9. helyezett).

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

2018-as nyitása óta a Hotel Clark Budapest most először mérettette meg magát a Top25 luxushotel (TOP 25 Luxury Hotels) kategóriában, amelyben világviszonylatban a 20., míg az európai mezőnyben a 8. helyet szerezte meg magának, azaz immáron a világ legjobb luxusszállodái között tartja számon a nemzetközi Tripadvisor-közösség.

A Tripadvisor 8 millió listázott szereplője közül kevesebb mint 1 százalék kapja meg a Best of the Best díjat.

A felettébb felemelő számunkra mégis az, hogy a nívós elismerés mögött a vendégeink őszinte visszajelzése rejlik, és ez a legfontosabb visszaigazolás, amit kaphatunk

– mondta Lukács István szállodaigazgató.

A Booking.com adatai szerint egy éjszaka a Hotel Clark Budapestben 120 és 140 ezer forint közötti áron érhető el.

Borítókép forrása: Kallus György / Világgazdaság