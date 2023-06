A nyáron ingyenes programok sokaságával, új fesztiválokkal gazdagítja a hazai kulturális életet a Magyar Zene Háza ikonikus épületében működő intézmény.

Sajtótájékoztatón ismertették a Magyar Zene Háza idei programsorozatát.

Fotó: Sándor Tünde

Van mire szerénytelennek lennünk, kevesebb, mint másfél év alatt több mint egymillióan látogatták meg a Magyar Zene Háza épületét és programjait

– mondta Batta András, a Magyar Zene Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a második féléves programokat bejelentő sajtótájékoztatón.

A többnyire telt házas koncerteknek helyet adó városligeti épület múzeumának különböző kiállításait is több mint 250 ezren keresték már fel.

Olyan tudás van a házban, amelyre itthon és külföldről is lehetőségként tekintenek az oktatási és kulturális intézmények.

„Az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy tantervbe illeszthető programokat hozzunk létre különböző egyetemi tanszékekkel, külföldi partnerekkel”

– fogalmazott Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója.

Az intézmény egyik innovatív helyszíne a Hangdóm, amely a Zeneakadémia elektronikus zenei és médiaművészek szakirány hallgatóinak kísérleti pontja lesz.

A berlini művészeti egyetem, az UDK hangművészeti tanszéke is tervez gyakorlati képzést ide. Projekthez kapcsolódó együttműködések kialakítása is zajlik, a Ligeti 100 programsorozat részeként a bécsi Universitat für Musikkal és a római képzőművészeti egyetemmel is folynak együttműködések, míg a Pécsi Tudományegyetem Elektronikus Zenei és Média Tanszék hallgatói különleges kültéri installációt készítenek a Ligetbe.

A zene háza nem csak infrastruktúrát biztosít a felsőoktatási hallgatóknak, szakmai csapata mentorként fogadja a gyakorlati képzésben részt vevőket.

„Idén szeptemberben a Moméval közösen, második alkalommal rendezzük meg az Intermezzo Fesztivált, amelyet a zene háza támogatásával az egyetem hallgatói – tervezőgrafikus, animációs, médiadizájn, építőművészet és dizájn, valamint művészetmenedzsment szakosok közösen – szerveznek” – ismertette a terveket Horn Márton.

Nyáron a nagyrészt ingyenes szabadtéri koncerteké a főszerep. Az egyedi formációk és műfajhatárokat feszegető események mellett számos jól ismert, illetve feltörekvő zenész kap lehetőséget, sőt a programkínálatban filmvetítések, DJ-szettek és ingyenes családi programok is helyet kapnak majd.