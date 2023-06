Zömében egyhetes-tíznapos földközi-tengeri utazásra fizetnek be a magyar utasok, a tengeri hajózás piaca teljesen kiheverte a Covid okozta megtorpanást, sőt, jobban van, mint valaha – derül ki a Hajósutak.com tulajdonosa, Kobale Lilla helyzetértékeléséből. A Világgazdaságnak a cégvezető elmondta, korábban az idősebbek körében volt népszerű a hajózás, amelyet újabban egyre több fiatal választ.

Éjjel halad, nappalra kiköt a kisváros méretű és infrastruktúrájú tengerjáró hajó, ahonnan csillagtúráznak az utasok.

Fotó: Shutterstock

Néhány napja Koppenhágában avatták fel az MSC hajózási társaság legújabb tengerjáróját, az Euríbiát, de a gigantikus tengerjáró mellett szinte havonta helyeznek forgalomba újabbakat, amelyekkel a szédítő tempóban bővülő keresletet igyekeznek a társaságok, így az Európában piacvezető MSC, Costa és Aida mellett a kisebbek is kiszolgálni. Az új hajók építésénél egyre inkább figyelnek arra is, hogy minél kevesebb legyen a károsanyag-kibocsátás.

Mindenkit meglepett a tempó, amely a piac feltámadását jellemezte a koronavírus-járvány után. Az utazási láz Európa-szerte jellemző, ezért Magyarország sem kivétel, évről évre egyre nagyobb tömegeket hódít meg nálunk is a nyaralás korszerű és kényelmes formája, a tengeri hajózás.

A többnyire kétszemélyes, de pótágyazható kabinokra fókuszló kereslet

nagyjából kétezer eurós utakat jelent, amelyhez hozzájön a többnyire olasz, spanyol kikötőkbe való utazás költsége.

A magyarok az autóval könnyen és gyorsan megközelíthető Velencét és Triesztet szívesen választják kiindulási pontként, igaz, Velencében a tengerjárók kitiltása miatt a hajókhoz busszal viszik az utasokat a beszállópontra. Milánó is kedvelt starthely, mert fapados repülőjárattal megközelíthető Budapestről.

Triesztből és Velencéből zömében Törökország, illetve a görög szigetek felé indulnak a hajók, Genovából pedig az olasz és spanyol városokba. Lisszabon és Madeira is keresett útvonal, oda azonban nincsenek rövid utak, 10-11 nap alatt érnek el és vissza a csoportok

– mondta Kobale Lilla.

A hajózást ki lehet próbálni háromnapos, úgynevezett tört utakkal is, amikor a hajó nem oda érkezik vissza, ahonnan indult.

A tengeri hajókból sokféle létezik, kapacitását és korát tekintve egyaránt. A legújabbakat sokszor a kevésbé kedvelt útvonalakon vezetik be, mert egy modern hajó már önmagában hatalmas vonzerő. A jellemzően két-három, illetve egyre több három-ötezer személyes, többemeletes, akár igazi fákkal szegélyezett árnyas sétálóutcákat, többemeletes gokartpályát, kaszinót és csúszdarendszereket magukban foglaló járműveket egy komplett város infrastruktúrájával szerelték fel. Az utasokat a páratlan kényelemmel tudják megnyerni a hajóstársaságok, hiszen a körutazás során egyetlen szállodába kell csak becsekkolniuk, és minden éjjel ott pihenhetnek.

Idősek, fiatalok és különböző korú gyereket nevelő családok is egyre többen járják a világot a minden kényelemmel felszerelt hajókon.

Fotó: AFP

A hajós turizmus legfőbb előnye, hogy éjjel haladnak és reggel egy-két napra kikötnek – tudtuk meg a Hajósutak.com tulajdonosától. A folyami hajózás a magyar piacon nem kelendő, egyrészt, mert budapesti beszállással nem indulnak csoportok, másrészt ugyanolyan drága, mint a tengeri attrakciók.

Júliusban és augusztusban főszezon van a Földközi-tengeren is, olyannyira, hogy

a legkedvezőbb árú és fekvésű kabinok gyorsan elfogynak, bár vannak last minute akciók és más kedvezmények, amikor akár feleannyiért is lehet foglalni.

Kobale Lilla tapasztalatai szerint a hajós utakra kevésbé jellemző az online foglalás, mint a klasszikus nyaralásokra, vélhetően azért, mert nagyon bonyolult a foglalási rendszer és rutin kell a legkedvezőbb ajánlatok megtalálásához. Ennek köszönhetően a szervezett utasok száma arányaiban itt a legmagasabb, és egyelőre nem várható, hogy ez megváltozik.