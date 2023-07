A Balaton nem egységáras turisztikai destináció

– hangsúlyozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) alelnöke, akivel a VG Óperencia Podcast stúdiójában az idei számháborúról, illetve annak hátteréről beszélgettünk.

Nincs egységár a Balatonnál, egy-egy településen is eltérő összeget kell fizetni a lángosért vagy a fagyiért.

Fotó: Frank Yvette

Mennyi most a lángos a Balatonnál? Erre a kérdésre sincs egységes válasz, az árak jelentősen eltérnek. Balatonföldváron, a kikötőben például 900 forint alatt lehet kapni most egy sima lángost, és ezerötszázért a sajtos-tejfölöst, és tény, hogy vannak drága helyek is a Balatonnál, mert van kereslet a minőségi, felsőbb árkategóriás termékekre és szolgáltatásokra – szögezte le a szakember. Fekete Tamás szerint

az a fontos, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő ár-érték arányú üdülési helyet, erre pedig a 72 kilométer hosszú tónál a lehetőség jelenleg is megvan.

Az árak mindenhol, nem csak a Balatonnál emelkedtek, hiszen a szolgáltatók költségei is nőttek, és az sem helyi jelenség, hogy az emberek jobban odafigyelnek az árakra, miután a globális folyamatok mindenkinek a pénztárcájára hatással vannak – emelte ki a szövetségi alelnök.

A Balatonnál családi vendéglőkben ma is van 2100-2200 forintért ebédmenü, ami még fővárosi viszonylatban sem drága, és lehet kapni hat főre szállást 30-38 ezer forintért, ami ugyancsak megfizethető

– sorolta az aktuális példákat a BTSZ alelnöke.

A vendégekért megindult az árverseny, a szállodák rugalmas árazással követik a forgalom hullámzását.

Az adatok szerint jó lesz az idei főszezon a tónál.

Fotó: Markovics Gábor

Az időjárás eddig nem igazán volt kedvező, és van különbség a hétköznapi és hétvégi vendégforgalom nagysága között is, de a főszezonra vonatkozóan egyáltalán nem pesszimista adatokat közöl a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ. A rendszerbe minden szálláshely be van kötve, az általuk jelentett előfoglalások és letöltött vendégéjszakák száma alapján kifejezetten jó forgalmat lehet látni a tónál – hangsúlyozta Fekete Tamás.

Mindeközben vitathatatlan, hogy

sokkal több a kulturális, sport- és gasztronómiai attrakció, mint valaha, a támogatott szálláshely- és strandfejlesztések pedig látványos minőségi ugrást eredményeztek a magyar tengernél.

Idén a vízszint is rendben van, kiépült a kerékpáros turizmus ígéretes lendületű fejlődését tovább segítő Balatoni Bringakör, sőt a csatlakozó környékbeli utakat is bevonták a vérkeringésbe. Az őszi szezont a gasztronómiai, ezen belül a helyi borászatok növekvő vonzereje erősíti, ráadásul felnövőben van egy harmincas vállalkozói generáció, ők már most kimagasló teljesítményt nyújtanak, és még óriási potenciál van bennük a szakember szerint.

A Balatonhoz minden évszakban érdemes már elmenni, a szövetségi alelnök ugyanakkor nem titkolta: elszomorítja, hogy

idén is elindult egyfajta hergelés, miközben mindenki elmondja a maga meglátását, de konszenzusra nem akar jutni senki a másikkal.

A Balatonnak továbbra is megvan a rajongótábora, s sok fiatal jár a tóhoz, akik nagyon fontosak, mert később, családosan is biztosan visszatérnek majd.

Fotó: Markovics Gábor

Rendre megtörténik, hogy a balatoni kínálatot és árakat a tengerparti nyaralóhelyekhez hasonlítják, ami nem szerencsés, mert nem igazán lehet összehasonlítani a kettőt. A balatoni strandok infrastruktúrája és szolgáltatási színvonala azonban bőven állja a versenyt, sőt, a Kisfaludy-pályázat keretében már ötödik ütemben újultak meg.

Ha mindent összerakunk, akkor nagyon jól állunk, és aki itthon nyaral, nagyon jó helyen van

– összegezte a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke, aki bízik benne, hogy a főszezon második félidejében még többen kedvet kapnak odautazni, és az időjárás is egyenletesen jó lesz végre.