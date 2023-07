A MÁV-START, a MÁV-HÉV és a Volánbusz érintett, menetrendszerinti járataira fixáras, jegyet is bevezetnek, hogy megkönnyítsék a július 21 és 23. között a Hungaroringre látogatók utazását. Az egyútra szóló „Hungaroring jegy” és az oda-vissza útra is érvényes „Hungaroring flexijegy” már elővételben megvásárolható. A MÁV-START gödöllői járatai KISS és FLIRT motorvonatokkal, a MÁV-HÉV járatok több kocsival kiegészülve közlekednek, a Volánbusz pedig ingyenes különbuszokat indít. A jegyváltás megkönnyítése érdekében a MÁV-START, a MÁV-HÉV és a Volánbusz érintett, menetrendszerinti járataira fixáras, jegyet is bevezetnek. Az egyútra szóló „Hungaroring jegy” és az oda-vissza útra is érvényes „Hungaroring flexijegy” már elővételben megvásárolható.

Nem csak a versenyzők tülekednek a verseny idején

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

A Formula-1 Magyar Nagydíj iránt idén is óriási az érdeklődés, a vasárnapi versenynapra már tavaly decemberben elkelt az összes belépő.

A több napos rendezvény 80-100 ezer látogatót vonz, és nagyjából ötödük választja a közösségi közlekedést.

Közleményében a MÁV kiemelte, hogy a mogyoródi futam idején sokszorosára nő az autós forgalom, ezért a dugók és a parkolóhely-keresés elkerülése érdekében érdemes elsősorban a nagykapacitású, kötött pályás eszközök segítségével, és a hozzájuk kapcsolódó autóbuszjáratok nyújtotta lehetőségeket kihasználva utazni a Hungaroringre és vissza.