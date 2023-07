Megnövekedtek az egyéjszakás foglalások, amiből az látszik, hogy jóval kevesebb az utazásra fordítható keretük a háztartásoknak

– tájékoztatta a Világgazdaságot Kelemen Lili, a Szallas.hu, szóvivője. Bár vannak telítettebb hétvégék, a hotelek és az egyéb szálláshelyek sem látják az egész nyarat, illetve az egész évet pozitívan belföldön.

Fotó: Shutterstock

A balatoni hotelek, miként májusban és június elején, továbbra is elégedetlenek, de vannak, amelyek továbbra sem panaszkodnak. Júliusra és augusztusra 70-80 százalékos kihasználtsággal mennek, de e fölötti foglaltságra is van példa, elsősorban a láncokhoz tartozó, jól brandelt házakban. Ugyanakkor – mint azt a Szallas.hu szakértője nem titkolta – van olyan partnerük is, jelesül egy balatonfüredi szálloda, amely egyelőre

a 33 százalékos kedvezmény ellenére is mindössze egyharmados kihasználtsággal üzemel, ami fele a tavalyinak.

A 30-40 százalékos főszezoni foglaltságról a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régió vezetője, egy balatonfüredi szálloda igazgatója is nyilatkozott nemrég, mondván, bár csak 10-15 százalékot emeltek az áraikon, már látják, hogy ezt sem bírja el a piac.

Megjelentek az akciók

Az akciózás most fontos és hatékony eszköz a forgalom növeléséhez, és nemzetközi forgalomélénkítő kampányt is szorgalmaznak a balatoni hotelek. A szállodaszövetségi vezető szerint már látszik, hogy a pandémia után tapasztalt fokozott érdeklődés „nem biztos, hogy hosszú távon az elvárható realitás”.

Az ár érzékeny kérdés, a Szallas.hu adatbázisából kiderül, hogy

vannak szállodák, amelyek idén már nem emeltek árat, és valószínűleg még a korábbi szintet is csökkenteni fogják, ha nem telítődik megfelelően a nyár további része.

Van olyan szálláshely is, amely úgy tudja tartani az árait, hogy cserébe a wellnesst nem üzemelteti.

Fotó: Shutterstock

Aki csökkent, általában azzal kísérletezik, hogy milyen mértékű árcsökkentést kommunikáljon. Jellemzően kisebb százalékkal kezdenek, hátha elég, a kedvezmények mértéke általában 5-30 százalék között mozog

– mondta Kelemen Lili. A szóvivő hozzátette, hogy nem mindenki híve az árcsökkentésnek, vannak, akik inkább szolgáltatáscsomagot állítanak össze, illetve bővítik a korábbit, és vannak, akik a marketingre fordítanak nagyobb figyelmet és büdzsét, bízva abban, hogy így új vendégeket vonzanak be.

Csökkent a balatoni szállásfoglalások aránya A szállásfoglalások ötöde, tavaly pedig az egyharmada szólt a Balaton térségébe, ezen belül a déli part a népszerűbb a nyaralni készülők körében. Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 40 százaléka legalább egyszer, 15 százalékuk kétszer is vakációzik a Balatonnál. A magyar riviéra kedvenc helyei a fagyizók, éttermek és lángosos büfék a látogatók visszajelzései alapján – közölte a Szallas.hu.

Egyre több helyről halljuk, hogy nyílik az olló

– folytatta a szóvivő –, azaz a magas kategóriájú szálláshelyek és az olcsó retrók mennek jól, reneszánszukat élik például a siófoki Aranypart retroszállodái, az Európa és a Panoráma is.

Túl drága a Balaton?

Hagyományosan a horvát tengerparthoz viszonyítják a balatoni árakat. Az összevetésben nem szerepelnek jobb, illetve kedvezőbb árakkal a horvátországi élelmiszerboltok és szolgáltatások, de a balatoni szállásárak már elérték az ottani szintet – jelezte a Mandinernek adott interjúban a Szallas Group vezérigazgatója. Prognózisa, úgy tűnik, beigazolódik, miszerint az olcsóbb panziók és apartmanok, a kisebb szálláshelyek forgalma nem csökken, a lélektani határt a középosztályt célzó hotelek lépték át. A felső kategóriás házak nem, de az alacsonyabb jövedelműeket megcélzók bajban vannak, lehetnek, nekik már muszáj akciózni.

Egy-két hete erősödik a last minute foglalási kedv, de ezek zömében a hétvégékre érvényesek, a hosszabb nyaralások nem jönnek olyan ütemben, mint tavaly.

A belföldi keresletet idén láthatóan elszívták a tömegturizmusra épült török és görög szálláshelyek, amelyek iránt már télen-kora tavasszal, a drága euró időszakában elköteleződtek a magyarok.

Fotó: Shutterstock

Hőségben nem kérdés, hogy merre

A Balaton forgalmát megdobta az első júliusi hétvégén tomboló kánikula, amikor aki csak tehette, a vízpartok felé vette az irányt.

Az egyéjszakás pihenések száma a Magyar Turisztikai Ügynökség legutóbbi közleménye szerint is megugrott, a mobilcellaadatok szerint

12 százalékkal több egynapos látogató fordult meg a Balatonnál az egy héttel korábbi adatokhoz képest a kánikulai hétvégén.

A legnépszerűbb úti cél 26 ezer vendégéjszakával Siófok volt, amit Balatonfüred követett közel 20 ezerrel. Sokan utaztak a múlt hétvégén Hévízre, Balatonlellére és Zamárdiba is.

A strandidő az első, esős júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalmában a második hétvégére 7 százalékos pluszt hozott.

Mindeközben

a keleti vidék továbbra is jól áll, nincsen panasz Hajdúszoboszló, Gyula, Cserkeszőlő szálláshelyei részéről

– tudtuk meg a Szallas.hu szóvivőjétől.