Nem csak a strandolóknak, hanem a túrázóknak is egyre több lehetőséget nyújt a Balaton. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) legfrissebb összesítése szerint közel száz múzeum, kiállítóhely és látogatóközpont mellett több kalandpark, valamint kerékpáros központ közül válogathatnak azok, akik fürdőzés helyett más kikapcsolódási lehetőséget keresnek a Balatonnál.

Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

Emellett a hajós turizmus is dübörög: a BAHART személyhajókra idén már 16 százalékkal több kerékpárjegyet értékesítettek. Míg a balatoni hajók is teljes kapacitással közlekednek, a kompok forgalma hamarosan eléri az 1 millió utast. Az MTÜ kiemelte: a Balaton és környéke megismerésének egyik legnépszerűbb módja a kerékpártúra.

Míg a tó körüli bringaút mérőpontjain áthaladó kerékpárosok száma 2019-ben nem érte el a százezret, mára már a 200 ezret is meghaladja.

A kerékpározás feltételeit javítja, hogy a 205 kilométer hosszú Balatoni Bringakör több mint fele megújult, idén tavasszal pedig be is zárult a kör. A BalatonBike 365 kerékpáros fejlesztési projektnek köszönhetően a Balatoni Bringakörön és azon túl további 800 km kerékpáros útvonalon 70 tematikus túra, pihenőhelyek és önkiszolgáló szervizoszlopok hálózata, turisztikai ajánló weboldal és hét nyelven elérhető navigációs mobilalkalmazás teszi biztonságossá és élvezetessé a kerekezést a térségben, az utóbbi használóinak 15%-a pedig immár külföldi. A megnövekedett keresletet jól mutatja a kerékpáros központok forgalma is. Balatonföldváron, Balatonfüreden, Keszthelyen és Kapolcson a vendégek idén július végéig már közel háromszor annyi e-kerékpárt kölcsönöztek, mint 2022-ben ugyanebben az időszakban, és a júliusi vezetett kerékpártúrák létszáma is csaknem megnégyszereződött.

Az MTÜ idén a BalatonBike 365 segítségével gyerekekkel is könnyen teljesíthető tókörüli biciklitúrákra ösztönzi a családokat. A kisiskolások idén nyáron a Kajla bringakörök mentén már speciális bringás pecséteket is szerezhetnek a Kajla útleveleikbe a Balatonnál.

Ha nem a kerékpározás, akkor a hajózás is remek kikapcsolódást nyújt. A BAHART adatai alapján a kompok és személyhajók folyamatosan teljes kapacitással közlekednek a Balatonon. Előbbiek forgalma már a 900 ezredik utast is meghaladta, míg utóbbiakra közel 500 ezren váltottak eddig jegyet. A balatoni hajózásnak kedvez a magas vízszint is: jelenleg 27 cm-rel magasabb a tó vízszintje, mint tavaly ilyenkor.