Sorjáznak a kommentárok az idei első teljes nyári főszezoni turisztikai szálláshelyi KSH-jelentés kapcsán, amely szerint a vendégek száma 4,3 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké 1,0 százalékkal csökkent 2022 júliusához képest.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Az idei júliusi 2,2 milliós vendégszám a 2019-es rekordévit is felülmúlta – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), hangsúlyozva, hogy a foglalások 80 százaléka a vidéki szolgáltatóknál jelentkezett. Közülük is kiemelkednek a balatoniak, amelyek a 2019-es rekordév azonos időszakához képest is 11 százalékos növekedést értek el, miután 2,2 millió vendégéjszakát regisztráltak a nyár második hónapja során. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataira hivatkozva az MTÜ hangsúlyozta, hogy tavalyhoz képest ötödével több, mintegy 900 ezer külföldi vendéget fogadtak a hazai szálláshelyeken.

A vendégéjszakák száma 1 százalékkal elmarad a tavalyitól, ugyanakkor 6 százalékkal meghaladja a 2019. júliusit. A bezzegévnek tartott, minden korábbinál nagyobb forgalmat és bevételt hozó, négy évvel ezelőtti nyárhoz viszonyítva közli az MTÜ a vendégéjszakák számát, eszerint ebből 1,3 millió köthető Budapesthez, míg a Balaton turisztikai térségben 2,2 millió éjszakát töltöttek el a turisták a nyár második hónapja alatt. Ez 11 százalékkal haladja meg 2019 azonos időszakának eredményét.

A KSH turisztikai szálláshelyi adatsora néhány hónapja már a magán- és egyéb szálláshelyekét is tartalmazza, miután az NTAK-ba bekapcsolt valamennyi vendégfogadóról teljes körű statisztika áll rendelkezésre. Nem volt ez így 2019-ben, az akkori adatokban csak a kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panziók, kempingek, üdülőháztelepek és közösségi szálláshelyek) szerepeltek, így a bázis alacsonyabb volt.

Nagymértékben hozzájárult az erős nemzetközi forgalom az ágazat teljes júliusi teljesítményéhez, tavalyhoz képest külföldről közel ötödével több, összesen 900 ezer turistát fogadtak a hazai szálláshely-szolgáltatók. Csaknem negyedével többen, összesen 440 ezren érkeztek közülük Budapestre.

Az országosan mért 2,5 millió nemzetközi vendégéjszaka összesen 13 százalékkal múlta felül a tavaly júliusi értéket.

Több a külföldi, de főszezonban is kevesebb volt a belföldi vendég Júliusban is kevesebb belföldi, de az egy évvel korábbinál változatlanul több külföldi vendég szállt meg a turisztikai szálláshelyeken. Az első főszezoni hónapban 8,9 százalékkal csökkent a SZÉP-kártyás forgalom. Az év első hét hónapjában a vendégéjszakák száma összességében stagnált a KSH mai turisztikai gyorsjelentése szerint.

A szálláshelyek bevétele a legnagyobb arányban, 22 százalékkal a fővárosban nőtt tavalyhoz mérten, ahol 34 milliárd forint bevétel képződött.

Az átlagos utazás időtartama csökkent, rövidebb időre mentek a családok nyaralni, mind a belföldiek, mind a külföldiek – hangsúlyozta Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza. A szálláshelyek forgalmának alakulása júliusban az elmúlt hónapok tendenciáját követte: a vendégéjszakák száma összességében kismértékben, 1,0 százalékkal mérséklődött, míg a vendégek száma 4,3 százalékkal nőtt.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mindeközben az adatokban továbbra is látszik a nemzetközi turizmus visszarendeződése, amit a szolgáltatás-külkereskedelmi adatok is visszaigazolnak: a második negyedévben a magyarok euróban számított költései 42,6 százalékkal, míg a külföldiek magyarországi költései 27,8 százalékkal növekedtek.

A belföldi forgalom csökkenését így csak kisebb részben magyarázza a magas infláció miatti kedvezőtlen vásárlóerő

– bár vélhetően sok családnál ez is döntő szerepet játszik a közgazdász szerint.

A belföldi vendégéjszakák számának mérséklődése és a külföldi vendégéjszakák számának emelkedése visszatükröződik a destinációnkénti adatokban is: a Balatonnál a vendégéjszakák száma 3,8 százalékkal csökkent a belföldi vendégéjszakák számának 8,9 százalékos visszaesése és a külföldi vendégéjszakák számának 13,3 százalékos növekedése mellett.

Budapesten, ahol nagyobb a külföldi forgalom, a vendégéjszakák száma 12,3 százalékkal emelkedett.

A szállásdíjak értéke júliusban összesen 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez azt jelenti, hogy a bevétel a 17,6 százalékos inflációnál kisebb mértékben, de attól nem jelentősen elmaradva nőtt, azaz bár a turizmusban összességében nem történt éves alapon bővülés, de

kismértékű növekedésről beszélhetünk a szállásdíjak reálértékét nézve

– fogalmazott a szakértő.

Regős Gábor hozzátette, hogy augusztusban az atlétikai világbajnokság pozitív irányba befolyásolhatja a turisztikai adatokat.

A következő időszak turisztikai adatait pedig nagyban befolyásolja majd a belföldi vásárlóerő alakulása:

az infláció csökkenése segíthet abban, hogy a belföldi kereslet erősödjön, nem csak a külföldi utazások tekintetében

– összegezte a KSH szálláshelyi kommentárját.

A szálláshelyek árbevétele júliusban 15 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, tükrözve az árak emelkedését is, míg

a vendégéjszakák számának enyhe csökkenésén az egy évvel korábbihoz képest a magánszálláshelyek számának növekedése miatt 12,4 százalékkal több működő egység osztozott

– hívta fel a figyelmet Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője. Ugyanakkor alaptalanok voltak a tömeges bezárásokkal kapcsolatos félelmek, hiszen a kereskedelmi szálláshelyek száma gyakorlatilag nem változott – írta.

A kedvező forgalmi adatok és az alacsonyabb energiaköltségek hatására újranyitásokra is sor került, amit tükröz, hogy a februári mélypont óta 1161-gyel nőtt a működő kereskedelmi egységek száma.

Az idei év első hét hónapjában 0,6 százalékos vendégéjszakaszám-növekedés a belföldi turizmus csúcsévének tartott, a kiutazásokban még erősen fékhatás alatt álló, 2022-es bázishoz mérten a belföldieknél 8,1 százalékos csökkenést, a külföldiek körében viszont 13,1 százalékos növekedést tükröz.

A nemzetközi turizmus fokozatos javulásáról tanúskodnak a Liszt Ferenc repülőtér forgalmi adatai is,

amelyek meredek felpattanást mutatnak a járvány elleni korlátozások feloldását követően. Júliusban a légi utasforgalom 13,7 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, azonban még mintegy 8,2 százalékkal marad el a négy évvel ezelőtti, járvány előtti, 2019. júliusi szinthez képest – mutatott rá Suppan Gergely.