Az átlagos repülőjegyárak emelkedése ellenére a Kiwi.com-on keresztül közel 12 százalékkal több repülőjegyet foglaltak a magyarok, mint tavaly – derült ki a cég közleményéből. A cseh utazási technológiai cég augusztus 28-ig leadott foglalásai alapján nemcsak többen utaztak, de több napot is nyaraltak idén honfitársaink, emellett a szeptember is forgalmasnak ígérkezik. Tízből hárman egy-két hetet, ugyanennyien pedig négy-hat napot is eltöltöttek a célállomásukon.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az európai összesített és a magyarok foglalási listáját is London vezette ezen a nyáron, ahogy tavaly is.

Nagy meglepetés azonban a hazai listán Isztambul. Törökország legnépesebb városa nem szerepelt a tavalyi to p10-es listán, idén pedig rögtön a dobogó második fokára tört.

Ami az átlagárakat illeti: mint a legtöbb dolog ára, a repülőjegyek ára is emelkedett. Míg tavaly átlagosan 125 euróért foglalhattunk repülőjegyet a nyárra, addig idén ez 152 euró volt, a legnagyobb növekedést a rövid és középtávú járatok jegyárai szenvedték el. Üdítő kivételt képeznek a hosszú repülőutak.

Aki a tengerentúlra ment, annak idén nem kellett olyan mélyen a pénztárcájába nyúlnia: idén 488 euró, tavaly pedig 573 euró volt a 4000 kilométer feletti repülőjegyek átlagos ára.

Az augusztus 28-ig a Kiwi.com-on leadott foglalások alapján az őszi hónapokban London megtarthatja vezető szerepét. Barcelona lehet a második legnépszerűbb repülős célpont, majd Róma, Isztambul és Párizs következik. Ősszel olcsóbb lehet a repülés, mint nyáron. Az árak a következő módon alakulhatnak: az átlagár 131 euró, a rövid utak ára (1499 kilométer alatt) 93 euró, a közepes utaké (1500–3999 kilométer) 144 euró, míg a tengerentúli járatokért átlagosan 415 eurót kell fizetnünk.