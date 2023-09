A tavalyi évhez hasonlóan idén is felvette a versenyt a sztrádákkal, főutakkal a magyar tengert a fővárossal, illetve több vidéki várossal összekapcsoló vasúti közlekedés: a MÁV-START balatoni járatai az előszezontól, május közepétől a főszezon végéig 2,3 millió menetjeggyel történő utazást szolgáltak ki – közölte a MÁV. A cégnél hozzátették, mivel ősszel is sokan készülnek a Balatonnál pihenni, ezért a szeptember 24-ig kiterjesztett utószezoni menetrend szerint továbbra is sűrű közlekedéssel, átszállás nélküli eljutást biztosít a MÁV-START a Balatonhoz Budapestről és több dunántúli városból.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

A május közepétől június közepéig tartó előszezoni 450 ezres utazásszámmal együtt a főszezon végéig, augusztus 27-ig 2,3 millió menetjeggyel történő, úgynevezett viszonylati utazást regisztrált a MÁV-START a magyar tengerhez tartó vagy onnan elindított járatain. Csak a főszezont figyelembe véve a déli part továbbra is kiemelkedően népszerű, oda 1,3 millió, az északira pedig 580 ezer menetjegyes utazás történt.

A legtöbben a tanítás előtti utolsó hétvégét használták ki, augusztus 25–26-án 38-40 ezer napi viszonylati jegyvásárlást rögzített a MÁV-START,

ezt az augusztus 18–19. és július 14–16. közötti napok eredményei követték.

A balatoni helyjegyköteles vonatok átlagos kihasználtsága az előző évi 58-ról 60 százalékra emelkedett. A legsikeresebb helyjegyes járat a Záhonyból – Debrecenen, Szolnokon át – Fonyódra közlekedő Aranypart expressz volt, másodosztályon átlagosan 92 százalékos kihasználtságot mértek.

Az utasok többsége idén is önkiszolgáló csatornán vette meg a jegyét, MÁV-applikációval 26, az ELVIRA menetrendi tervező segítségével 14, míg automatából 17 százalékuk. Az automaták közül a Déli pályaudvariak, a kelenföldiek és a siófokiak állnak az élen a nyári forgalmuk tekintetében, ezeket követik Székesfehérvár-, Balatonlelle- és Balatonfüred-állomás jegyértékesítő berendezései.