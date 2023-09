Erős nyári előfoglalási szezonnal indult az év az utazási irodákban, a várakozáson felüli kereslet év végén sem csökkent, nagyon intenzív az érdeklődés,

hamar betelnek az őszi-téli időszakra meghirdetett utak

– tudta meg a Világgazdaság Molnár Judittól, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnökétől.

Az idei tél újonca Budapestről az ománi Salalah

Fotó: Shutterstock

Hamar elfogynak a helyek

Széleskörű kínálattal jelentkeztek az utazási irodák őszi-téli időszakra, az európai és tengerentúli körutazások, városlátogatásokra jelentős a kereslet, és töretlen népszerűségnek örvendenek a tengeri hajóutak. A téli időszakban jellemzően a karib-térségbe és az Arab-öbölbe induló utak vannak refelektorfényben, de az éz év vége az autóbuszos adventi utazások időszaka is.

Ilyenkor Európa legszebb adventi és karácsonyi vásárait fedezhetik fel

ezen utazások iránt érdeklődők – hangsúlyozta Molnár Judit.

A MUISZ tagjainak beszámolói szerint az egzotikus téli tengerparti úti célok esetében változatlanul a karib-térség, a Maldív-szigetek, Mauritius, Zanzibár, a Seychelles-szigetek iránt a legnagyobb az érdeklődés, de az Egyesült Arab Emirátusok felfedezésre váró üdülőparadicsomába, Ras Al Khaimah-ba is közvetlen charterrel lehet már eljutni Budapestről.

Újdonságot is tartogat a téli szezon, amikor két magyar utazási iroda is közvetlen heti rendszerességű charterjárattal kínálja Budapestről a Kelet-Karibjaként emlegetett Ománt.

Egyiptom a búvárok örök kedvence

Fotó: Shutterstock

Az Arab-félsziget délkeleti partján elterülő szultánságba a legtöbb nyugat és közép-kelet-európai országból járnak már charterek, a magyar piacon azonban még igazi nóvum lesz a hét óra alatt elérhető, és mindössze három órás időeltolódással jetlag nélküli kezdést garantáló egzotikus hely.

Kelet-Karibia féláron

Tipikus téli kérdés, hogy

hova lehet utazni, ahol garantáltan jó az idő,

minőségi szállások és étkezés van, meleg a tenger és nem esik az eső, nincs apály-dagály, sokáig világos van és jó a közbiztonság – foglalta össze a kihívásokat a Világgazdaságnak Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója. A piacvezető magyar utazási irodák egyikeként jegyzett IBUSZ illetékes vezetője szerint Omán igazi sztár ajánlatként robbanhat be a piacon, ugyanis felébe, harmadába kerül ott az egyhetes téli nyaralás, mint a karibi térségben,

Mi több, a 14 év alatti gyerekekkel utazóknak az első gyereknek csak a repülőjegyet, a másodiknak pedig az all inclusive felárat kell kifizetniük, vagyis egy négytagú, két kiskorú gyerekkel utazó család nagyon kedvező áron utazhat.

November végétől 19 héten át heti 189 utast szállít április első hetéig az ománi Salalah nívós üdülőkomplexumában személyenként 450-550 ezer forintos közötti áron előfoglalási kedvezményekkel kínálja a magyar utazási iroda az új desztinációt, ahol fakultatív programokkal további felfedezési lehetőségeket ajánl országon belül az oda utazóknak.

Az ománi csomagokat még meg sem hirdették, de máris tempósan fogynak a helyek,

bár bevezetésre váró terület a magyar utazási piacon, úgy tűnik, a szervezőknek nem kell aggódniuk, aligha lesznek üres helyek a repülőkön.

Hova érdemes télből a nyárba utazni?

Tipikus téli kedvenc még a Kanári szigetek, amely az örök tavasz szigete, amely azoknak kedvező, akik nem kedvelik az igazán nyárias meleget kedveli, és nem zavarja őket, hogy a téli időszakban 20-22 fokos csak az óceán. Egyiptomba a búvárkodás szerelmesei utaznak novembertől kora tavaszig, mivel ott is korán, délután ötkor már sötét van, maximum 25 fok és 20 fokos tenger.

Maldív-szigeteki nyaralók

Fotó: Shutterstock

Zanzibár egzotikumára is egyre többen vevők, de jó tudni, hogy ott számolni kell az apály-dagály jelenséggel, aminek következtében egyes partszakaszokon az idő egy részében nem lehet fürödni, mert egy-másfél kilométerre behúzódik a tenger, és

arról is érdemes előre tájékozódni, hogy milyen az igazi Afrika

– hangsúlyozza a szakértő.

Dubait pedig a luxust, a modern, gazdag, monumentális felhőkarcolókban bővelkedő nagyvárosi miliőt kedvelők keresik, a fejenként egy-másfél millió forintból bejárható téli egzotikus célpontokat, a Maldív és a Seychelle-szigeteket pedig a tehetősebb utazók kedvelik.

Adventi vásár Salzburgban

Fotó: Shutterstock

Mennyivel emelkedik a téli utazások ára?

A világszerte rendkívül jelentősnek mondható turisztikai kereslet miatt a légitársaságok és a külföldi partnerek is emeltek áraikon, de az utazási irodák igyekeznek ezt elfogadható kereteken belül tartani – szögezte le a MUISZ elnöke. Molnár Judit hozzátette: ebben természetesen az is segített, hogy a forint árfolyama most kedvezőbb az USA dollárhoz és az euróhoz képest. Mindennek köszönhetően most