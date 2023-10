Az egyetlen idei őszi hosszú hétvége fokozza az utazási kedvet, különösen a wellnessezőkét, akiknek jó része már múlt hónapban lefoglalta a szállását. Csaknem minden második foglalás két éjszakára, a foglalások negyede egy éjre szól. De vannak, akik hosszabbítanak: a Szallas.hu oldalán megtett foglalások 23 százaléka három éjszakára szól.

Eger az egyik legnépszerűbb őszi célpont.

Fotó: Shutterstock

Eger, Gyula és a főváros mellett Pécs, Hévíz, Szeged, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Miskolctapolca és Nyíregyháza a legkeresettebb úti cél. „Hotelkínálatunkból a négycsillagos kategória a legkeresettebb, a hoteles foglalások több mint fele ide szól” – ismertette a részleteket Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, aki azt is hozzátette, hogy több hotel partner már most telt házas a hosszú hétvégére. A Szallas.hu-s foglalások alapján a hosszú hétvégén egy főnek egy éjszaka átlagosan 12 345 forintba kerül.

A szakértő szerint az őszi időszakban fokozódik az igény a magasabb szolgáltatási szintre, többen keresik a csomagajánlatokat. A top tíz kereséskor használt leggyakoribb szűrő között a félpanzió és reggeli opció mellett például szerepel a wellness, a medence, de megjelent a teljes ellátás és a négycsillagos szűrő is. „A teljes ellátás iránti keresleti szándék egyébként kínálatra is talál, hiszen van olyan partnerünk például, aki októbertől átállt all inclusive-ra, és van olyan szálloda, ahol a félpanzióval párhuzamosan all inclusive szolgáltatást is nyújtanak” – mondta a sajtószóvivő. A nagyobb hotelekben gyakoriak ilyenkor az élő zenés vacsorák, valamennyien sztárfellépővel teszik vonzóbbá ajánlatukat.

Budapest örök sláger.

Fotó: Shutterstock

Ezek kelendők is a vendégek körében, hiszen a wellness mellett felértékelődik a szálláson és környékén elérhető programok jelentősége is

– tette hozzá Kelemen Lili. Így általában a szezonalitáshoz igazítják a kínálatot, az őszi időszakban lesz disznótoros lakoma és Márton-napi libanapok is több helyen. A gyerekekre is külön odafigyelnek a szállodák, nekik halloweeni családi tökfaragással, Drakula-partival, Jégvarázs minidiszkóval, gyermekzenekarok műsoraival készülnek.

A hosszú hétvégéhez képest 60 százalékkal több vendégéjszakát hozhat az őszi szünet

Az őszi szünet több foglalást jelent a szállásadóknak, hiszen a családosok is nagyobb arányban indulnak útnak. Ráadásul az ebben az időszakban tapasztalt hosszabb tartózkodási idő több vendégéjszakát is jelent. „Az iskolai szünidőben a foglalások csaknem fele két éjszakára, negyede pedig három éjszakára szól” – jegyezte meg Kelemen Lili. A legnépszerűbb úti célok éllovasai azonosak a hosszú hétvége dobogósaival, Eger, Gyula és a főváros a legkeresettebb. A lista további helyezettjei javarészt megegyeznek, csak a sorrend módosul némileg.

Pécset is szeretik a turisták.

Fotó: Shutterstock

Egyetlen eltérés akad az összetételben: az őszi szünetben Visegrád, a hosszú hétvégén Nyíregyháza kapott helyet a top tízes listán. A már említett trendek itt is látszódnak: még nagyobb szeletet hasítanak ki a foglalásokból a hotelek, illetve a hotelkategóriák közül a négycsillagosok is nagyobb arányban részesülnek a foglalásokból, mint a hosszú hétvégén, a hoteles foglalások csaknem kétharmada négycsillagos szállodába szól.

A KSH belfölditurizmus-trendjeit és a Szallas.hu saját adatait vizsgálva a Szallas.hu szakértői az utolsó negyedévben 10-12 százalékos növekedést prognosztizálnak a belföldi utazók által termelt bevétel terén.

A külföldiek körében is népszerű úti cél Magyarország

Bár a Szallas.hu oldalát a magyar vendégek használják, zömében a belföldi utazásaikhoz, a cég a partnerek által informálódik a beutazó forgalomról is. Gonda Orsolya, a Szallas.hu salescsapatának vezetője elmondta, hogy a hotelek a már korábbi években is tapasztalt beutazó vendégkörről számolnak be. Így például Gyulára hétvégéken és a román ünnepi időszakokban érkeznek Romániából, a Dunántúlon pedig jellemzően osztrák, cseh, szlovák, német nyugdíjasok fordulnak meg (egyébként nyáron is), többnyire hétköznapokon.

Családosan csehek érkeznek döntően, ők kedvelik az all inclusive és meleg vagy termálvizes szállásokat, így előszeretettel keresik Sárvár, Zalakaros, Bük és Hévíz szállodáit is

– avatott be a részletekbe a szakember. Azt is hozzátette, hogy Budapest továbbra is dübörög, egészen az év végéig magas foglaltsággal működnek a belvárosi házak, főleg európai vendégekkel.