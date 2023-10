A Szallas.hu is támogatja a GVH gyorsított ágazati vizsgálatában megállapított árverseny fontosságát – közölték. A verseny élénkítését szolgálhatja a széles szálláskínálat is és az összehasonlítható árak. Ezek egyidejűleg leginkább a szállásfoglaló oldalakon tudnak megvalósulni – a Szallas.hu szerint. Amennyiben a felhasználók a szállásközvetítő oldalon végeznek keresést, az általuk megadott keresési szempontok után egy listaoldalon tájékozódhatnak a keresési feltételeiknek leginkább megfelelő szállásajánlatokról.

Az árversenyt segíti az is, hogy a felhasználók a legkülönfélébb paraméterek alapján szűrhetnek rá a számukra legideálisabb ajánlatokra.

Fotó: Shutterstock

Azzal, hogy a szállásközvetítő megteremti annak lehetőségét, hogy az ajánlatok árait a felhasználók egymással összehasonlíthassák, már önmagában árversenyt eredményez. „Az ár mellett az ajánlat további részletei, mint a vendégértékelések, a fotók, az elhelyezkedés stb. is fontosak, hiszen ezek mentén lehet érdemben összevetni a különböző lehetőségeket, végül pedig döntést hozni a foglalást illetően” – mondta Szabó Tamás, Szallas.hu Magyarországért és Horvátországért felelős igazgatója.

Hogyan segíti a Szallas.hu a szálláskeresőket?

Az oldalon a megadott keresési feltételekkel és szűrőkkel létrehozott listaoldal találatainak sorrendjét a felhasználó a saját preferenciái alapján rendezheti. Az alapértelmezett beállítás ugyan az „ajánlásunk szerint” rendezés, de szabadon választható még a vendégértékelések, illetve az ár alapú rangsorolás is. Ennek beállításával minden vendég a maga számára legmegfelelőbb ajánlatokat jelenítheti meg az első helyeken, és ezekből válogathat. „Felméréseinkből és a foglalási adatokból is látjuk, mennyire fontos az ár-érték arány, azaz a vendég mit kap a pénzéért – részletezte Szabó Tamás. – Éppen ezért a Szallas.hu a foglalások mellé az adott térségbe szóló kedvezménykuponokat is ad, melyeket a vendég az ott-tartózkodása során felhasználhat.”

A felhasználók visszajelzése alapján továbbá komoly előnyt jelent, ha a szállásközvetítő oldal rendelkezik mindennap hívható, magyar nyelvű ügyfélszolgálattal is, így bármilyen félreértés vagy elégedetlenség, felmerülő kérdés vagy kérés esetén van kihez fordulni. A Szallas.hu ügyfélszolgálata 35-55 fővel dolgozik. A nyári csúcsidőszakban általában diákokkal bővül a csapat, akik jellemzően turisztikai területen tanulnak. „Még az ünnepnapokon is elérhetőek vagyunk vendégeink számára, hogy biztosítsuk zavartalan leutazásukat és a segítségükre lehessünk, ha bármilyen problémájuk adódna”– mondta Mezey Enikő, a Szallas.hu ügyfélszolgálatának operációs vezetője. Évente kb. 300 ezer megkeresés fut be hozzájuk, melyek kétharmada telefonhívást jelent.

Milyen segítséget jelent a Szallas.hu szállásközvetítőként a szállásadóknak?

A GVH jelentésében kiemelte a szállásközvetítő oldalak elérhetőségének és panaszkezelési folyamataik átláthatóságának fontosságát. Természetesen a vendégeken túl a partnereink számára is rendelkezésre állunk magyar nyelvű partner ügyfélszolgálatunkkal – mondta Dabasi-Halász Anna, a Szallas.hu értékesítési és partnerkapcsolati vezetője. – Ők fogadják a regisztrációs igényekkel kapcsolatos kérdéseket is, de az aktív szállásadókat is támogatják, például az adminisztrációs felület beállítási lehetőségeivel és kifizetésekkel kapcsolatban is. Mindezek mellett a szállásadók számára további előnyöket is nyújthat a szállásközvetítő. „Azon túl, hogy forgalmat terelünk hozzájuk, így költséghatékonyabban jutnak foglalásokhoz, további marketing eszközökkel, megjelenési lehetőségekkel, valamint ügyfélszerzéssel kapcsolatos praktikus tanácsokkal is ellátjuk partnereinket”– tette hozzá a szakember.

Azon túl, hogy az online fizetésbe vetett bizalmat jogi szabályozás is erősíti, a Szallas.hu Zrt. garantálja a kifizetéseket és a pénzvisszatérítést mind a vendégek, mind a partnerek irányába. Ezt az erre a célra létrehozott óvadéki számla teszi lehetővé, ami a cég egyéb pénzügyi tranzakcióitól teljesen elkülönítve biztosít teret a kifizetésekből és pénzvisszatérítésekből adódó pénzmozgásoknak. Így a Szallas.hu Zrt. az előre meghatározott feltételek szerint utalja tovább a befizetett összegeket, amely a vendégeknek védelmet nyújt a kötbérmentes időszak alatt történő lemondások visszafizetése esetén.