Háborús sokk: nagyon fognak hiányozni az izraeli turisták

Leállt a szervezett turisztikai célú kiutaztatás Izraelbe, és azonnal leállt a beutaztatás is, vagyis a háború kitörésével a magyar turizmus is az egyik legfontosabb küldőpiacát veszítette el egy időre. Természetesen az ottanihoz nem mérhető, és egészen más természetű, de kétségtelenül a háború számlájára írható ez is.

56 perce | Szerző:

56 perce | Szerző: