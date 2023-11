Idegenvezetők ezreit tette munkanélkülivé az izraeli háború

Az izraeli háború kitörése, vagyis október 7. óta a korábbi népszerű turisztikai célpontot az emberek döntő többsége messziről elkerüli. Ennek következménye, hogy az elmúlt lassan egy hónapban mintegy 8000, Izraelben dolgozó idegenvezető vált munkanélkülivé.

Fotó: David Furst /AFP

A munkájukat a háború szörnyűségei miatt elveszítők között honfitársaink is vannak, köztük van Bodrogi Zsuzsa, aki 25 éve rendelkezik hivatalos engedéllyel idegenvezetői munkára Izrael területén. Ez idő alatt főleg magyar turistacsoportokat vezetett az országban, de driver guide minősítéssel is rendelkezik, vagyis nemcsak csoportokat, hanem privát utasokat is vezethet. A Turizmus Online vele készített interjút az elmúlt időszak történései kapcsán.

A magyar szakember elmondta, hogy Caesarea szomszédságában, Tel-Aviv és Haifa között él. Náluk nem volt akkora a felfordulás, mivel Izraelt három területre osztják: piros, narancssárga és zöld részekre, ők ez utóbbiban élnek, amelyet nem ért támadás, messzebb vannak a harcoktól.

Ettől függetlenül a háború hatással van az életére is, hiszen elvesztették a munkájukat. Korábban a koronavírus-járvány miatt már éltek át hasonlót, akkor is leállt a mindennapi életük.

Akkor a másfél éves kiesés alatt feléltük mindannyian a tartalékainkat, de akkoriban nagy segítség volt, hogy kaptunk munkanélküli-segélyt – ami a fizetésünk egy részének felelt meg. Aki pedig vállalkozóként dolgozott, az külön kategóriának számított, és arra is járt külön juttatás. De azért a járvány másfél éve alatt eljött számomra mindezzel együtt az az idő, amikor fel kellett vennem a banktól kölcsönt, hogy megéljünk – ezt azóta is fizetnem kell

– fejtette ki Bodrogi Zsuzsa, aki bízik benne, hogy most is lesz segély, B terve azonban még nincs.

Hozzátette, hogy az izraeli szállodák nagy része tele van, a Gázai övezetből és az északi országrészről kitelepített, a legveszélyeztetettebb területekről menekült állampolgárokkal, akiknek a költségeit most az állam fizeti. A vendéglátó egységek többsége zárva tart, hiszen tulajdonosaik, üzemeltetőik, az ott dolgozók vagy bevonultak tartalékosként, vagy önkéntes szolgálatra jelentkeztek.

Az azonban meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra meneküljön.

A távolból nézzem tehetetlenül, hogy mi történik a hazámban?! Soha. Itthon legalább tudok valamilyen formában segíteni

– válaszolta ennek kapcsán Bodrogi Zsuzsa, aki azzal zárta gondolatait, hogy ha Izrael leszámol a Hamásszal, pillanatok alatt visszatér az élet, és ezzel együtt a turizmus is az országba, hiszen a Szentföld óriási attraktív hívóerővel bír.