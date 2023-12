Töretlenül népszerűek a szlovákiai attrakciók a magyarok körében, a télen-nyáron más vonzerővel és aktivitásokkal csábító Magas-Tátra mellett a modern Pozsony is egyre érdekesebb célponttá válik, alig több mint kétórányi autó- és vonatútra Budapesttől.

Naplemente után kezdődik az igazi élet a pozsonyi adventi vásárokban

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság

A hazajárók csehek, valamint a lengyelek és németek mögött a legnagyobb és stabil küldőpiacnak számítanak a magyarok a szlovákiai turizmusban. A legkedveltebb attrakciók körükben a várak és a kastélyok, a barlangok, és persze a síelés Donovalyban – összegezte Sona Jelínková, a budapesti Szlovák Turisztikai Képviselet vezetője a Világgazdaságnak. A magyar vendégek számát tekintve a szálláshelyi vendégéjszakák nem relevánsak, ugyanis a többség egynapos utakra, vagy ismerősökhöz, rokonokhoz érkezik.

Ünnepi készülődés jelentős vendégforgalommal

Az adventi Pozsony és Nagyszombat, vagyis a karácsonyra hangolódó Bratislava és Trnava volt annak a tanulmányútnak a központi témája, amelynek keretében a két gazdag történelmű város hagyományos és megújult turisztikai kínálatát is bemutatta az állami turisztikai hivatal, a Slovakia Travel.

Az egykori koronázóváros, Pozsony modern negyede, a helyiek által találóan pozsonyi Manhattannek hívott új városrész arculatát a Zaha Hadid világhírű sztárépítész által tervezett ikonikus toronyházak, a Sky Park épületeinek jellegzetes kontúrjai határozzák meg. Frissen készült el mellettük Pozsony és egyben Szlovákia első felhőkarcolója, a budapesti Mol Campusnál több mint 20 méterrel magasabb, 46 emeletes Eurovea Tower. (Felhőkarcolónak hivatalosan csak a 150 méternél magasabb épület számít.)

A 168 méter magas pozsonyi felhőkarcoló nem irodaházként, hanem lakóházként szolgál majd, belsejében 408 luxuslakást alakítottak ki, még a legfelsőbb szinteken is nyitott erkélyekkel.

Zaha Hadid ikonikus toronyházai a pozsonyi Manhattanban

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság

Pozsony átalakulása itt még nem ért véget, a vár alatt is egy ultramodern városrész építése kezdődött el.

A lakások itt, 15 kilométerre a magyar határtól, négyre az osztráktól és 57 kilométerre Bécstől, jóval drágábbak, mint Szlovákia-szerte, és egyre csak emelkedik az áruk. Egy kétszobás lakásért itt 270 ezer eurót (103 millió forint), a háromszobásért 370 ezret (142 millió forint), a négyszobásokért pedig 570 ezret (220 millió forint) kérnek.

A home office térnyerésének köszönhetően

több pozsonyi irodaházat lakóházzá alakítottak, és a folyamatnak még nem biztos, hogy vége,

hiszen a cégek kisebb területen is el tudják helyezni a nem minden nap bejáró munkatársaikat.

A vásárlóerő a pozsonyi ingatlanközvetítőknek, de a kereskedőknek sem lehet panasza, az Eurovea köré épült plázában és két éve átadott, Nivyben is olyan világmárkák sorakoznak, amelyeknek Budapesten még nem, vagy már nincs üzlete. A Nivy bevásárlóközpont érdekessége, hogy azt egy autóbuszpályaudvar fölé építették, ahonnan a mélybe süllyesztett többszintes logisztikai bázisról naponta ötezer busz érkezik és indul.

A legújabb bevásárlóközpont a szlovák fővárosban

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság

A multifunkciós építészetre a régi vásárcsarnok is jó példával szolgál, aminek lapostetején magaságyásokból álló közösségi kertet alakítottak ki, az oda telepített méhkaptárokkal pedig a környékbeli növényvilágnak is nagyon jót tettek a tervezők és kivitelezők.

Pozsonyban minden évben több adventi vásár is üzemel, ahol az országszerte

nagy becsben tartott helyi mézek mellett természetesen a pozsonyi kifli, a puncs és a forraltbor főszerephez jut.

Van sztrapacska és haluska, parenyica, és mindenféle helyi sajt, a vásárosbódék többségét itt az ételárusok töltik meg, a kézműves és iparművészeti portékáknak kisebb szerepe van.

Egy szép hagyomány: az iskolások által feldíszített karácsonyfákat helyi szegény családok kapják meg minden évben

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság

A magyar utazási irodáknál is rendkívül sikeres egynapos adventi utazások között a Pozsonyba meghirdetettek is gyorsan megtelnek minden évben. Ezek között több olyat is találni, ahol a karácsonyi rituálévá érett színházlátogatás, a Diótörő balettelőadás is a program része.

Csajkovszkij karácsonyi meséje már nyolc éve szerepel a a Szlovák Nemzeti Színház (SND) ünnepi repertoárjában.

Idén az SND új épületbe költözött az Eurovea köré épült modern térre, miután elkezdődött a társulat műemlék épületének felújítása.

A mézborászok régiója

Az időutazásra a szlovák fővárostól nem túl messze, Nagyszombat (Trnava) hagyományos és középkori adventi piacin van lehetőség, ahol december 22-ig minden nap kinyitják a várostorony alatti hangulatos kis teret a középkor óta vásárhelyszínként szolgáló területen.

Nagyszombat legrégebbi lakott helyén élő állatokat, kézműveseket, valamint középkori tánc- és zenei programokat kínálnak.

Trnava főterét advent idején vásározók sokasága tölti meg

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság

Ilyenkor több ezer lámpa világítja meg Nagyszombat város legnagyobb nevezetességeit, a templomokat, a városházát vagy a várostornyot, amely egy hatalmas, négyzet alakú reneszánsz épület. A 29 méter magas torony egy eredeti óragépet is rejt a toronyóra magasságában.

A nagyszombati régió méz- és méhsörtermelői az elsők a világpiacon,

termékeik iránt ilyentájt megnő a kereslet, a forró mézbor a kedvelt karácsonyi italok egyike. A mézborászatok közül a szomolányi kastély alatt üzemelő decemberben fényfesztivált is rendez, ahol az egész évben működő látványos méh tanösvényen minden állomást kivilágítanak a kertben.

A fényfesztiválra kivilágított tanösvény kapuja

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság

Az ezer látogatóra méretezett Karácsony Éje Fénye rendezvényre érkezők a kívánságfára is sok új kívánságot írnak fel. A kívánságfa a helyi programszervezők ötletességét dicséri, akárcsak az étteremmel, kávézóval, tanösvénnyel és mézbor-kóstolókkal egész évben forgalmas Vcelovina borászat egésze.