A vidékre érkezők egyötöde a Balatonnál pihent Budapest után a legtöbb vendégéjszakát a fürdővárosokban és a legnépszerűbb vidéki konferenciahelyszíneken töltötték. A legkedveltebb turisztikai térség pedig a Balaton és a Mátra-Bükk volt – közölte az NTAK adatai alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség. A vidék vendégéjszakáinak több mint háromnegyedét a belföldi vendégek adták. A fürdővárosok népszerűsége továbbra is töretlen: Hévíz, Bük és Hajdúszoboszló volt a fürödni, gyógyulni vágyók elsődleges célpontja. A vendégéjszaka-forgalom alapján legnépszerűbb tíz vidéki település között három konferenciaváros is szerepelt: Debrecen, Eger és Szeged. A vidéki Magyarország vendégeinek 20 százalékát a Balatonnál regisztrálták. A fővárosban mérték az októberi vendégéjszakák 40 százalékát, ezek 84 százalékát nemzetközi vendégek töltötték el a szálláshelyeken. A Budapesten regisztrált külföldi turisták jelentős része az Egyesült Királyságból, Németországból és az Egyesült Államokból indult Magyarországra, de számos olasz és spanyol vendég is megszállt a fővárosban ebben az időszakban – írták.