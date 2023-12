Bár az inflációs ráta megszelídült, az év egészében együtt éltünk a növekvő árakkal a vendéglátásban és a turizmusban, amely ágazatokban ezt nem lehetett közömbösíteni – szögezte le a szakmai ernyőszervezet, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, Princzinger Péter a VG Óperencia podcast legújabb epizódjában.

Felesleges volt aggódni

Nagy kérdőjelként vetült az ágazatra, és komoly félelmeket generált a nyáron a turisztikai vállalkozások körében az a kormánydöntés, melynek értelmében az év végéig megnyíltak a SZÉP-kártya-zsebek hidegélelmiszer-vásárlásra – ezzel tulajdonképpen a kiskereskedelmet segítve.

Január elsejétől azonban visszakapja a SZÉP-kártyát a turizmus, hétfőtől ugyanis már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni vele.

Időközben kiderült, a turisztikai vállalkozásoknak fölösleges volt aggódniuk: a számokból az látszik, hogy a náluk eltöltött vendégéjszakák száma és elköltött forintok összege nagyjából ugyanúgy, vagy egy kicsit jobban alakult, mint 2022-ben – hangsúlyozta Princzinger. Az alapítványi elnök ugyanerre számít 2024-ben is.

A SZÉP-kártya-birtokosok mennyisége 2023-ban 200 ezerrel 2 millió 750 ezerre növekedett, ráadásul idén, az év első 11 hónapjában ugyanannyit költöttek, mint amennyit 2022-ben összesen.

Princzinger Péter közölte: már tavaly is lehetett élelmiszert venni februártól júniusig a kártyákkal, és akkor is azt látták, hogy nem a turisztikai költés rovására, hanem azon felül jelentkezett ez a vásárlás.

A nagyobb összegek a turizmusba, a kisebbek a kereskedelembe vándorolnak

Augusztus óta lehet SZÉP-kártyával élelmiszert is vásárolni. Amióta ez a lehetőség megnyílt, a kártyabirtokosok nagyjából ugyanannyit, vagy egy kicsit többet költöttek turisztikai szolgáltatásokra, mint tavaly, miközben ezen felül minden hónapban elment 6-7 milliárd forint élelmiszerre.

Tehát a turisztikai költés szinten maradt, vagy egy egészen keveset talán még nőtt is. Azt is megtudtuk, hogy

habár idén a kártyabirtokosok elköltöttek körülbelül 380 milliárd forintot, még mindig van 80 milliárd forint a kártyákon, amit visznek magukkal tovább 2024-re.

Ezt érdemes lenne felhasználni május 31-ig, noha utána sem vész el, bár a bankok néhány százalékot levonnak belőle. A 2,75 millió kártyabirtokos közül mintegy 700 ezernek van a kártyáján 100 ezer forintnál nagyobb összeg.

Megközelítőleg 45-50 milliárd forintot tesz ki azoknak a kártyabirtokosoknak a kerete, akiknek még legalább 50-60 ezer forintja van, vagyis annyi, amennyiből már ki lehet fizetni egy vendégéjszakát két főre. Ez az összeg nagy valószínűséggel a turizmusba fog vándorolni a szakértők várakozása alapján.

Az 50 ezer forintnál kisebb egyenlegeket pedig előreláthatóan a kereskedelemben költik el. Az elmúlt két hónapban a kis, 5-10 ezer forintos összegek aránya látványosan csökkent, ezek a kereskedelemben jelenhettek meg – tájékoztatott Princzinger Péter.

A téli szünet most is hosszabb, január első hete segíti a turizmust. Az előfoglalási adatokból már látszott, hogy erős december és év végi forgalom várható a szálláshelyeken. Ráadásul a legtöbb pénzt is ilyenkor töltik fel a munkáltatók a SZÉP-kártyákra az év végi jutalmazásokkal, 13. havi fizetés helyetti juttatással.

Kevesebbet ért a pénz, amit az idén elköltöttünk

Az MTSZA elnöke szerint már ki lehet jelenteni azt is, hogy a hátunk mögött tudjuk ezt az elképesztő Covid-problémát, hiszen 2023-ban a legtöbb mutatót tekintetében jobban muzsikált a turizmus, mint a bezzeg évben, vagyis 2019-ben.

Időközben az inflációs ráta is megszelídült, bár

az év egészében együtt éltünk a növekvő árakkal a vendéglátásban és a turizmusban, ezt nem lehetett közömbösíteni.

A pénz, amit az idén elköltöttünk, kevesebbet ért, de ezzel kapcsolatban a kormány az év derekán hozott döntése – melynek értelmében a SZÉP-kártyákra még 200 ezer forintot járulékmentesen fel tudtak tölteni a munkáltatók – gyakorlatilag kompenzálta az inflációs hatás nagy részét.

