A rövid időre kiadott szállások, mint az világszerte számos városban kerültek már a viták középpontjába és ezek megrendszabályozására is már számos javaslat született. A legújabb javaslat Franciaországból az, hogy a közterületeken található kulcsszéfeket be kellene tiltani, ezzel is megnehezítve ezen szállások bérbeadását.

A páriszi tanács a jövő héten szavaz egy olyan javaslatról, mely a közterületeken megtiltaná, a társasházakban pedig a többi tulajdonos beleegyezésétől tenné függővé az ügyintézést megkönnyítő eszközök elhelyezését. Ezzel a francia főváros hat másik francia városhoz – köztük Nizza vagy Lille – csatlakozna, ahol már él hasonló tilalom.

Fotó: SANDRINE MULAS

A párizsi tanács egyik képviselője, Ian Brossat a széfeket vizuális környezetszennyezésnek tartja, mely emlékezteti a lakóat arra, hogy milyen sok szomszédjuk van csak néhány napig a közelükben. A tilalom egyébként a Bloomberg írása szerint úgy működne, hogy

a kulcsszéfekre a tanács matricát helyezne, arra kérve a tulajdonosokat, hogy jelentkezzenek az azon megadott elérhetőségen. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a tanács egyszerűen eltávolítja a dobozokat.

Kérdés persze, hogy a lépés mekkora visszatartó erővel bír, hiszen a kulcsok átadására számos más lehetőség s létezik. Azonban a széfek betiltása feltehetően egy pici mégiscsak megnehezíti a lakásszállók üzemeltetőinek a dolgát, azok kiadása egy kicsivel nehezebbé válik a lépéstől. Az intézkedés ugyanakkor jóval kevésbé szigorú, mint a teljes tilalom, csupán a tulajdonosok vesződségeit növeli meg.