Kiemelkedő utasforgalommal zárta a 2023-as balatoni hajózási szezont az állami többségi tulajdonú Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart). A társaság közleménye szerint az erős nyári forgalom hatására már a személyhajózási szezonban sikerült elérni a 2 millió fölötti utasszámot.

Nagyon sikeresek voltak a program- és bulihajók.

Fotó: Pesthy Márton/Veszprém Megyei Napló

Népszerűek voltak a programhajók

Október végéig a kompok és a személyhajók forgalma meghaladta a tavalyi, sőt a 2019-es számokat is. Az emelkedő tendencia folytatódott az év utolsó hónapjaiban is. A személyhajók forgalma éves szinten 3,5 százalékkal erősödött 2022-höz képest, vagyis több mint 724 ezren léptek a Bahart hajóinak fedélzetére. A komppal utazók száma közel 10 százalékkal nőtt a 2019-hez adatokhoz viszonyítva, és az előző évinél is jobbnak bizonyult. A szállított kerékpárok száma minden eddigi rekordot megdöntve megközelítette a 130 ezret. Az év végi eredményekhez az ünnepi időszak jelentős forgalma is hozzájárult.

A sűrített, 30 perces menetrend, a kedvező időjárás, illetve a számos Balatoni-parti program is növelte az utazókedvet.

A menetrendi hajózásban a Siófok–Balatonfüred–Tihany, valamint a Fonyód–Badacsony útvonal volt a legnépszerűbb, de sokan utaztak Balatonboglár és Révfülöp, valamint Balatonföldvár és Tihany között is. A legtöbb programhajós utas Balatonlelléről indult útnak 2023-ban.

A sétahajókat 150 ezer utas választotta, 6 százalékkal több, mint 1 évvel korábban.

A Bulihajókon a nyári szezon végéig 22 ezren kapcsolódtak ki,

míg a Varázshajókon 8 ezren.

Újdonságok és áremelések ettől az évtől

A kompok ettől az évtől a téli időszakban hétköznapokon 60 percenként, hétvégente már 30 percenként, sűrített menetrendben közlekednek. Megújul a kompbérletként szolgáló Bahart Kártya is a digitális vásárlás és felhasználás bevezetésével. A korábbi kedvezménystruktúra (10-12-15 százalék) megmarad.

Idei, a tavalyinál részben magasabb díjairól a társaság nem ír. Mint a honlapjáról kiderül, egy kompjegy január 1-jétől 900 forintba kerül, tavaly még 800 forint volt az ára. Igaz, rengeteg a kedvezmény, bár a kedvezményes tarifák is nőttek. Hatéves korig az idén is ingyen lehet utazni, továbbá 6–14 évesen 450 forintért, ahogyan diákigazolvánnyal 14–18 évesen, sőt afölött is, továbbá 65 év alatti nyugdíjasként és egyházi személyként. Ezek a jegyek 2023-ban 400 forintba kerültek.

Vannak további kedvezmények és csoportos jegyek is.

Érdemes azonban olyan kedvezményre szóló jegyet megvenni, amire az utas valóban jogosult, mert szépek a pótdíjak is.

Egy kerékpárt 450 forintért (tavaly 400 forint), egy személyautót 2700 forintért (tavaly 2500 forint), egy tíztonnásnál nagyobb össztömegű teherautót 16 ezer forintért visz el a komp (tavaly 15,3 ezer forint). (A részletes járműjegylista is az előbbi linken található meg.) Az említett Bahart Kártya nem kötődik konkrét személyhez, az ára pedig nem nőtt 2023-hoz képest.

Az 50 ezer forintos kártya tulajdonosa (illetve használója) minden érintett szolgáltatást 10 százalékos kedvezménnyel vehet igénybe, a 100 ezer forintos kártyával a kedvezmények 12 százalékra nőnek, a 250 ezer forintossal pedig 15 százalékra.