Meredek kapacitásbővülést érzékeltünk tavaly, miután 2022-ben a csapból is az folyt, hogy remekül mennek a dolgok, árat is tudtunk emelni. Ez túl jól hangzott, olyan jól, hogy sokakat a piacra csábított – összegezte Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének (MAKE) elnöke, az Apartmantanácsadás.hu tulajdonos ügyvezetője a 2023-as tapasztalatokat.

Nagyon vegyes az új szereplők által piacra vitt lakások nívója

Fotó: Shutterstock

Év per év alapon 30 százalékkal nőtt Budapesten a magánszálláshelyek száma, vagyis a keresletnél sokkal nagyobb mértékben bővült az szálláskínálat. A Covid utáni időszakban a mélyponton 7-8 ezer lakás volt a piacon, ehelyett jelenleg már több mint 16 ezer vár vendégeket.

A külföldi turisták száma dinamikusan emelkedett tavaly Budapesten, de nem annyival, mint amennyivel a vendégfogadó kapacitás.

Boldog-boldogtalan a rövid távú lakáskiadásban próbált szerencsét, amire sokakat az is ösztönöz, hogy a hosszú távú lakáskiadás piacán az árak már elérték a bérlők fizetőképességi küszöbét – igaz, itt az elmúlt hónapokban még jelentős árnövekedés volt megfigyelhető. Mindezek hatására a szállások kihasználtsága 5 százalékkal csökkent, míg a szállásadók bevételei az inflációval korrigálva meredeken zuhantak.

Nem segíti a piaci szereplőket az sem, hogy a vendégek az utolsó pillanatban foglalnak továbbra is, és erről nem is kellett leszokniuk, mert a túlkínálatossá vált budapesti Airbnb-piacon nem készteti őket semmi korábbi foglalásra, hiszen mindig találnak most üres szobákat.

Megdrágult Budapest

A növekvő vendégszám mellett is romlott a jövedelmezőség a több piaci szereplő miatt.

Nagyon vegyes az új szereplők által piacra vitt lakások összetétele és színvonala is, visszatért a járvány előtti helyzet, amikor nagy fluktuációval működött a szektor

– mondta a MAKE elnöke.

Nem tudni, mi lett volna a Covid nélkül, amikor a vendégaszályban, a korlátozásokkal terhelt csendes időszakokban sokan inkább elköteleződtek a hosszú távú biztos bevételt termelő klasszikus albérletpiacon.

Miközben a budapesti Airbnb szállásárak változása messze elmaradt az miatt szükségestől, Magyarország és benne Budapest összességében megdrágult, már sem az éttermek, sem a fürdők, sem a taxik, sem a színházak, sem az élelmiszerárak nem azon a szinten vannak, amitől egy igazán jó ár-érték arányú, vonzó turisztikai célpontnak számítana a magyar főváros. Sok tekintetben már elértük, vagy meghaladtuk a nyugat-európai árakat – fogalmazott Schumicky Balázs.

Mindezek mellett a hazai turizmus, ezen belül is a budapesti turizmus jó évet zárt, de egyéni szinten a kínálat bővülés okozta üresjáratok miatt nagyon nehéz év van az airbnb-zők sokasága mögött, sokaknak érdemes megfontolni a stabil jövedelmet jelentő hosszútávú bérbeadást. Számottevő áremelésre lenne szükség a szektorban, de az eurózónában a 4-6 százalékos inflációt megélők számára egy attól nagyobb mértékű drágulás túlzónak tűnhet.

A több ezer szereplőből álló piacon

mindig lesznek olyanok, akik irreálisan alacsony árakkal igyekeznek magukhoz csábítani a vendégeket.

Jelenleg a belvárosban garzonlakást már személyenként 5-7 ezer forint közötti áron is ki lehet bérelni. Ezeket az árcsökkenéseket a legtöbb szállásadónak muszáj követnie, ha versenyképes akar maradni, ez pedig könnyen negatív árspirált indíthat be, miközben az ingatlanok jövedelmezősége radikálisan romlik, és a szállásadók költségei nőnek.

A feketézők könnyebben mennek a tisztességes piaci szereplők árai alá, miközben az érdekvédelmi szervezetek évek óta tartó lobbimunkájának ellenére továbbra is várat magára a hatékony hatósági fellépés ellenük.

A pesti belvárosban is dúl az árverseny, már fejenként napi 5-7 ezer forintért ki lehet bérelni egy garzonlakást

Fotó: Shutterstock

A MAKE abban bízik, hogy miután egy európai uniós rendelet hatására januártól a automatikusan megkapja valamennyi szállásadó összes személyes-, és forgalmi adatát a szálláshely-közvetítő platformoktól, az adóhatóság ennek alapján már elkezdi bírságolni az illegálisan működőket, és jogkövető magatartásra ösztönzi a többi szereplőt is.

Kihívásokkal teli év lehet az idei

Idén Budapesten kevesebb lesz az olyan nagy horderejű mágnesrendezvényekből, mint az előző években az atlétikai világbajnokság, vagy a vizes világbajnokság voltak. Kiemelt, előfoglalásokat is eredményező időszaknak egyelőre a Forma-1 számít most, és a budapesti Coldplay koncert idejére is vannak foglalások már.

Nem lehet minden év rekordév, ezzel az airbnb-zőket képviselő egyesület elnöke is egyetért, aki szerint azonban

az idei év komoly kihívásokban bővelkedik majd.

Ráadásul 2024-ben önkormányzati választások lesznek, ami elég sok bizonytalanságot okozhat a szálláskiadóknak. A belvárosra koncentrálódó szálláshely szektorban minden bizonnyal feszülten figyelik a politikusi ígéreteket.

A változó működési keretek már amúgy is kiszámíthatatlan üzleti környezetet teremtenek minden jelenlegi és jövendőbeli szálláshely szolgáltatónak, és állandó bizonytalanságban tartják a szabálykövető, tisztességes piaci szereplőket. A szállodaszektor lobbitevékenységét pedig időről-időre intenzív támadásként élik meg az airbnb-szektorban – tudtuk meg.