A Magyarországon hetedik éve működő Aldi Utazás rendkívül erős hónapot zárt 2024 januárjában. A Covid előtti utolsó év, 2019 januárjához képest közel 100 százalékkal többen foglaltak utat a szolgáltatónál.

Az olasz utakra olcsóbb szolgáltatót választottak a kiutazók.

A legnépszerűbb desztináció továbbra is Horvátország és Olaszország. A legtöbben a déli szomszédos országba szóló utat foglaltak, ők közel 40 százalékkal volt többen, mint egy évvel korábban. Az utazási iroda innen származó árbevétele közel 60 százalékkal nőtt, mert a kiutazók a magasabb árkategóriájú szállásokat választották. Ezzel szemben a szintén nagyon népszerű Olaszország esetében úgy duplázódott meg majdnem az utasok száma egy év alatt, hogy közben az árbevétel csak a felével emelkedett. Ez azt mutatja, hogy az utasok ez esetben a kedvezőbb árú szolgáltatókat választották. A hajós utak esetében kiegyensúlyozott a két mutatószám: az utasok száma 175 százalékkal, míg a forgalom mintegy 150 százalékkal nőtt.

A legkedveltebbek a Földközi-tengeri hajós utak voltak, de számos foglalás érkezett távolabbi úti célokra is, például az Atlanti-óceáni utakra.

Ezek az utak azért különlegesek, mert Európából indulnak az amerikai kontinens felé, a visszaút – például a Karib-térségből – viszont repülővel történik.

Messze az alatt nőttek az árak

A januári jelentős bővülés egyik fő oka a megnövekedett érdeklődés Horvátország és Olaszország iránt, illetve az év első hónapjában kínált, rendkívül kedvező előfoglalási ajánlatok. A hajós utakra az Aldi Utazás újabb partnerek kínálatát is ajánlja, így már Brazília, a norvég fjordok és a Karib-térség útjai is foglalhatók. Az átlagár bőven az infláció alatt nőtt, a szolgáltató Eurotours mintegy 6 százalék körüli áremelkedést tapasztalt. A legnépszerűbb foglalási típusok között továbbra is a két felnőtt, valamint a két felnőtt egy vagy két gyerekkel volt a jellemző. Az Aldi Utazás kedvezményes utak mellett szállásokat is kínál, itt is rekordforgalmat ért el 2024 januárjában.

Online érhetők el az utazási kínálatok

