Mintegy 100 orosz turista érkezett pénteken Észak-Koreába, hogy egy körutazáson vegyen részt az országban. Ők az első külföldi turisták, akik a koronavírus-járvány óta Észak-Koreába látogatnak – közölte az orosz nagykövetség, mely szerint Phenjan kaput nyitott.

Fotó: MTI/AP

Észak-Korea a járvány idején zárta le határait, ám most az Észak-Korea által üzemeltetett Air Koryo 100 utazót Phenjanba szállított. A turisták Oroszország minden tájáról érkeztek, Kalinyingrádtól Vlagyivosztokig és vannak köztük turisztikai szakemberek is. A látogatás négy napig tart, melynek során egy népszerű síközpontot is felkeresnek – írja a Reuters.

A látogatók érkezésére alig néhány hónappal azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsongun észak-koreai elnök találkoztak szeptemberben Vlagyivosztokban. A két vezető szorosabb együttműködést ígért akkor.