Az InterContinental új szállodája, az első európai Holiday Inn & Suits a budapesti Centrale-ban nyitja meg kapuit két év múlva – a szerződés megkötéséről szóló hírt a világ egyik vezető szállodalánc-vállalata, az IHG Hotels & Resorts a HOTCO konferencián hozta nyilvánosságra.

Látványterven a metróállomás fölé tervezett épületkomplexum a hotel oldaláról.

Fotó: Centrale

A 170 szobás Holiday Inn & Suites Budapest Centrale a XIV. kerületben, közvetlenül a Puskás Ferenc Stadion metróállomás felett helyezkedik majd el, a többfunkciós Centrale épületkomplexum részeként.

A szálloda várhatóan 2026 második felében nyit meg Budapest egyik kiemelt sport- és szórakoztatónegyedében.

A Centrale egy intermodiális közlekedési csomópontnál helyezkedik el, ahol évente több mint hárommillió látogató fordul meg

Mint a fejlesztők hangsúlyozták:

a Centrale közvetlenül a Puskás Aréna és a Papp László Budapest Sportaréna szomszédságában épül,

közel a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központhoz, a Városligethez és a Múzeumi Negyedhez.

A szállodában a közép- és hosszú távú tartózkodásra is alkalmas, 25 konyhával és étkezővel rendelkező lakosztályt is kialakítanak, melyek a családok igényeihez is igazodnak. Ezenfelül nyitott lobbi, étterem, bár, tárgyaló és fitneszközpont is lesz a házban, ahol a Holiday Inn & Suites Budapest Centrale a márka legfontosabb védjegyeit, többek között a Kids Stay and Eat Free szolgáltatást is biztosítja.

A Centrale multifunkciós létesítményében kereskedelmi és szolgáltatótér, ételudvar és a prémium kategóriás irodák is helyet kapnak.

Multifunkciós lesz a Centrale, amelynek közelében hárommillió ember fordul meg évente.

Fotó: Centrale

A fejlesztési folyamat során az IHG Hotels & Resorts partnerei, a Chain Bridge Ventures Kft. és a Mogotel Hotel Group működik együtt, közös elképzeléseiket a 2026 elején nyitó szállodában valósítják meg a cégek – erről Willemijn Geels, az IHG Hotels & Resorts európai fejlesztési alelnöke nyilatkozott a bejelentés kapcsán.

A Mogotel büszke arra, hogy a Holiday Inn & Suites márkát bevezetheti Budapestre

– tette hozzá Ivans Dokicans, a Mogotel Hotel Group AS igazgatósági tagja és fejlesztési vezetője. Az IHG-vel való együttműködés illeszkedik a Centrale víziójához, hogy magas minőségű szálláslehetőséget kínáljanak a multifunkcionális komplexumban.

Egyértelmű volt, hogy a Centrale-ban egy szálloda is helyet kell hogy kapjon,

mert az Budapest kiemelt sport-, szórakoztató- és kiállítási helyszínei közelében helyezkedik el – mutatott rá Michael Gagel, a Chain Bridge Ventures Ltd. társalapítója.

A Mogotel szakemberei, felismerve az ingatlanban rejlő potenciált, partnerként csatlakoztak az IHG-hoz.

A Holiday Inn & Suites Budapest Centrale az IHG magyarországi ingatlanportfólióját bővíti, amely magában foglalja az InterContinental Budapestet, a Holiday Inn Budapestet, a Crown Plaza Budapestet, a Vignette Collection Verno House Budapestet és a Kimpton Budapestet, az utóbbi várhatóan még ebben az évben megnyitja kapuit.

A Centrale területén 10 ezer négyzetméteres kereskedelmi terület és 4,8 ezer négyzetméteres irodai rész is épül a fejlesztők bejelentése szerint.