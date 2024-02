Bulgáriába csábítják a magyar turistákat idén: jövő héten nyit az Utazás kiállítás

Bulgária lesz a jövő héten nyitó Utazás kiállítás külföldi díszvendége, a belföldi pedig Gyula és Békés vármegye – jelentették be a szervezők. A Hungexpo turisztikai vásárán másfél száz kiállító újdonságai mutatkoznak be, a vásárhoz idén is kapcsolódik a Budapest Boat Show, a Karaván Szalon és az E-bike Test & Show. A szakmai nappal nyitó kiállításhoz konferencia is társul, ahol az idei labdarúgó-Európa-bajnokság turisztikára gyakorolt hatása és az elmúlt évek gazdasági-turisztikai számainak elemzése lesz a téma.

2024.02.16. 11:02 | Szerző: S. T.

Hagyományosan a nyári előfoglalási időszak idején, megújult formában és tartalommal rendezik meg idén az Utazás+ Kiállítást 2024. február 22–25. között a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban – hangzott el a rendezvényt bejelentő mai sajtótájékoztatón. A belföldi díszvendég idén Gyula lesz.

Fotó: Shutterstock Az Utazás+ Nemzetközi Turisztikai Kiállítás és Élményfeszt külföldi díszvendége Bulgária, a belföldi Gyula és Békés vármegye lesz. A kapcsolódó rendezvények, a Budapest Boat Show, a Karaván Szalon és az E-bike Test & Show is immár hagyományosan megnyitja kapuit a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban, ahol az érdeklődőket közel 150 kiállító, 23 belföldi és 28 külföldi desztináció várja önálló standokon. Összesen 40 országból fogadnak kiállítókat az idén – összegezte Tihanyi Klára, a Hungexpo stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója a sajtótájékoztatón. Az utazási ágazat legnagyobb és legjelentősebb hazai kiállítása az internet térhódítása idején is képes hatékonyan hozzájárulni ahhoz, hogy a látogatók megtervezzék közelgő utazásaikat, ízelítőt kapjanak az utazásszervezők és élményprogramok kínálatából. Az Utazás+ kiállítás fókuszában ezúttal az aktív és kalandturizmus áll, melyhez szorosan kapcsolódik a kerékpározás is. A tavaly első ízben bemutatkozó E-bike Test & Show nagy siker volt – hangzott el, ezért a szervezők idén is megépítik a több ezer négyzetméteres tesztpályát. A bulgáriai Várna is több magyar turistát láthat vendégül idén, mint a korábbi években

Fotó: Shutterstock Hagyományosan népszerű eseménye az Utazás kiállításnak a lakókocsikat és lakóautókat felvonultató Karaván Szalon, ahol a járművek és a kempingezéshez használt felszerelések mellett jelen vannak a kapcsolódó szervezetek és szövetségek is. Idén is lesz Járatlan Utakon Fesztivál, amelyen az ország ismert független hátizsákosai és extrém utazói gyűlnek össze, valamint Afrika Expo is. A rendezvény első másfél napja hagyományosan a szakmai közönségnek szól, ahol az üzleti találkozók mellett turisztikai konferenciákat és kerekasztal-beszélgetéseket is tartanak, a Turizmus Kft. szervezésében például az első napon az idei labdarúgó-Európa-bajnokság turisztikára gyakorolt hatása és az elmúlt évek gazdasági-turisztikai számainak elemzése lesz a téma. Visszatérnek a magyarok is Bulgáriába Bulgária egész évben elérhető turisztikai célpont, ahol történelmi műemlékből több mint 40 ezer van, ezek közül nem is egy az Unesco világörökség listáján is szerepel. Az országban több mint 40 kulturális rezervátum, 330 múzeum és galéria működik, és egész évben számos fesztivált és kiállítást rendeznek – mondta Hriszto Polendakov, Bulgária budapesti nagykövete, a külföldi díszvendég képviseletében. Nyáron a Fekete-tenger ismét egyre népszerűbb, hiszen a bolgár partvidékén 375 kilométer hosszú homokos tengerpart és üdülőkomplexumok sokasága várja a turistákat. Tavaly 35 százalékkal nőtt az előző évhez képest a magyar turisták száma Bulgáriában. A helyiek információs rendszere szerint körükben Neszebár, Szófia és Várna a legkedveltebb település. Az Utazás kiállítással egy időben megnyílik Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a Budapest Boat Show, ahol a különböző márkájú motoros és elektromos hajókat, a hajózáshoz kapcsolódó felszereléseket, szolgáltatásokat és ruházatokat, valamint a vízi sportokhoz szükséges eszközöket mutatják be a kiállítók. A Magyar Vitorlás Szövetség és a Magyar Vitorlás Akadémia közreműködésével a 2024-es kiállítás díszvendége a Vitorlázz Itthon program, melynek célja a hazai vitorlázás, azon belül is a fiataloknak szóló „kishajós” vagyis jollevitorlázás nyújtotta élmény népszerűsítése.