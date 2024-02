Jövőre átadhatják a szolnoki Riverstone Hotelt

Az utóbbi időben több olyan feltételezés is napvilágot látott, mely szerint leállt Szolnokon a Holt-Tisza mentén, a Vízpart körúti városrészben tervezett Riverstone Hotel építése. A Szóljon utánajárt a történéseknek és megszólaltatta Szomjas Pétert, a Riverstone Hotel Szolnok projektvezetőjét is, aki mindenkit megnyugtatott, az építkezés folytatódik, a projekt nem marad torzó.

Azt ugyan Szomjas is elismerte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség nemrégen 1,8 milliárd forint támogatást vont meg a Green Plan-csoporttól, mely a szolnoki szálloda fejlesztésére is kapott négy milliárd forintot, ám szerinte ez egy éve és nem mostanában történt, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a forrásmegvonás ellenére a projekt folytatódott az elmúlt év alatt is.

Fotó: Mészáros János

Elmondta azt is, hogy a támogatási szerződés értelmében vissza kell fizetni az összeget, ha nem valósul meg a beruházás és beszélt arról is, hogy a projektbe 2,5 milliárd magántőke is áramlott már. Arra a kérdésre pedig, hogy miért lett az eredetileg 10 milliárd forintosra tervezett beruházás 15 milliárdos, a projektvezető elmondta, hogy

az építőipar is jelentősen megdrágult az elmúlt években, igaz ezt az építőipart jelenleg sújtó némileg kompenzálja., van lehetőség megtakarításokat is elérni.

Szomjas aláhúzta, hogy a magánbefektető mögött egy erős cégcsoport van, így a finanszírozás hosszú távon biztos lábakon áll, de beszélt arról is, hogy a jelenleg 27 százalékos készenléti állapotnál tartó fejlesztés a tavasszal fel fog gyorsulni és az építkezés akár 2025 végére be is fejeződhet. Ugyanakkor azt elképzelhetőnek tartotta, hogy legfeljebb egy-másfél évvel kitolódik a beruházás. Ez azonban nem érdeke a beruházónak sem.

Végezetül a projektvezető elmondta azt is, hogy a szálloda besorolása továbbra is 4* superior marad, de akár magasabb besorolás sem elképzelhetetlen, sőt egy franchise-szerződésre is pont kerülhet egy nemzetközileg ismert hotel márkával.