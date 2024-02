Jól jár, aki előre foglal, bár így is több pénz kell idén nyaralásra Január végéig jelentős előfoglalási kedvezménnyel kínálják a főszezoni utakat az irodák. Dinamikusan fogynak a szabad helyek, így már most látható, hogy nem a last minute akciók nyara lesz az idei – mondta a VG Óperencia Podcast legújabb epizódjában Molnár Judit. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége elnöke szerint 2024-ben nem lesz olyan nagymértékű drágulás, mint tavaly volt, bár 10 százalékkal így is tovább emelkedtek az árak.