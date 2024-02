Megjelent a turizmus legfontosabb szereplőinek top 50-es listája, a Turizmus.com kiadója tizedik alkalommal jelentette meg a szakma elmúlt évi teljesítményét értékelő exkluzív kiadványát, amelyet a 31. Turizmus Évadnyitó Gálán mutattak be.

A listán (lásd lejjebb) 18 új és 10 minden alkalommal beválogatott szereplő neve látható, Orbán Ráhelé és Tiborcz Istváné a 2022-es kiadványban tűnt fel először.

Hagyományosan az előző évi kiemelkedő teljesítményeket vizsgálták, most először azonban kizárólag

a jelöltek gazdasági, illetve az általuk tulajdonolt vagy irányított cég teljesítménye volt a perdöntő

a szavazásnál.

A magyar turizmus top 50-es listájának összeállításakor a Turizmus.com szerkesztősége ezúttal is a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány partnerszervezeteinek elnökeiből, valamint a lapot kiadó Turizmus Kft. vezető munkatársaiból álló szakmai zsűrire támaszkodott.

A listában néhány vállalkozásnál a teljesítmény szempontjából egymástól elválaszthatatlan párosokra is szavazott a zsűri, így a turizmus top 50-e valójában 58 szakembert jelent.

Sokan vannak, akik az előző években már többször is szerepeltek a rangsorban, 18 név viszont most először került be.

Nyolcan az elmúlt tíz évben mindig bejutottak a top 50 közé, köztük Gerendai Károly és Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója is.

A 164 oldalas kiadvány újdonsága, hogy az ágazat érdekében végzett kimagasló lobbitevékenységet ezúttal külön értékelte a szerkesztőség, első alkalommal önálló fejezetben mutatja be tíz meghatározó szakmai szövetség munkásságát.

Külön fejezetet kapott a szakma tíz ígéretes, legfeljebb 33 éves fiatalja, akik még pályájuk elején tartanak, de már kiemelkedőt tudtak alkotni, és tíz, turisztikailag kimagasló vidéki település polgármestere.

A 10 legfontosabb polgármester