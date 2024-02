Máris újabb szurkolói járatok indítását fontolgatja a Wizz Air a németországi labdarúgó Eb-mérkőzéseit kísérő fokozott magyar érdeklődés miatt, ugyanis több gépre máris elfogytak a jegyek a magyar csapat mérkőzéseinek helyszínére, Stuttgartba és Kölnbe meghirdetett közül -– hangzott el az Utazás kiállítást kísérő turisztikai konferencián.

Az utaztatók elégedettek a Németországba irányuló kereslettel.

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság

Magyarország 10 ezer jegyet kapott a németországi labdarúgó eb-mérkőzéseire, ennél azonban

sokkal többen lesznek a kiutazó magyarok

– tapasztalják az utazásszervezők, és ugyancsak nagy szurkolói érdeklődésről számolt be a Wizz Air vállalati kommunikációs vezetője, Trubek Zsuzsa.

Gyorsan telnek a szurkolói járatok

A magyar hátterű légitársaság egyébként sem Stuttgartba, sem Kölnbe nem repül, Berlin és Dortmund a menetrend szerinti járatainak németországi célállomása, de a július futball-Eb miatt szurkolói járatokat indít Debrecenből és Budapestről. A döntés megalapozottnak bizonyult, a jegyek gyorsan fogynak.

Összesen 2,7 millió jegyet adnak el a meccsekre, de

Németországban több mint 7 millió vendéggel számolnak az Európa-bajnokság idején

– közölte a Német Turisztikai Hivatal vezetője a Lapot húzunk 19-re címmel meghirdetett konferencia kerekasztal-beszélgetésén. Mint elhangzott, minden stadion környékén speciális szurkolói zónákat építenek ki, ahol hallótávolságból élvezhetik a nagy méretű kivetítőkön a mérkőzéseket mindazok, akiknek nincs jegyük.

Marad-e pénz másik utazásra?

Nagy kérdés a két közeli sportesemény kapcsán, hogy miként befolyásolják idén az utazási terveket – setette fel Boros József, a Tensi Holiday ügyvezetője.

A házi kasszából ezek a kiruccanások elég komoly összeget vesznek ki,

egyelőre nem látja át senki, hogy a nyaralásokra lesz-e és mekkora hatása mindennek.

A német városokba tömegek tartanak, de mindenhol nagyon készülnek a vendégek fogadására, viszont a szállodák csak minimum kétéjszakás csomagokat értékesítenek a legtöbb helyen.

Komoly gond, hogy a stuttgarti repülőtér 23 órakor bezár, emiatt a kora esti mérkőzésekről nem tudják hazautaztatni azokat a szurkolókat, akik nem maradnak ott egyébként.

Óriási tömegeket mozgat meg stadionon belül és kívüli is a labdarúgás.

Fotó: Giuseppe Maffia / AFP

Fontos lenne, hogy a házigazda városok lakói mielőbb eldöntsék, hogy mi a nagyobb kényelmetlenség: éjszakára több tízezer szurkoló vagy a tovább nyitva tartó reptér.

Ezt az információt megköszönte a Német Turisztikai Hivatal képviselet vezetője, aki ígérte, hogy igyekszik közbenjárni a reptér ideiglenes éjszakai nyitva tartásáért.

A párizsi olimpiához kisebb turisztikai vonzerőt kapcsolnak a szakmában

– derült ki a kerekasztal-beszélgetésen. Mint Boros József, a Tensi vezetője elmondta, a hatodik olimpiára szerveznek utazásokat, de most úgy látják, hogy a távolabbi helyszínek vonzóbbak, ott szívesen maradnak egyhetes városlátogatásra is a szurkolók. Párizs túl közel van, úgy tűnik, és a jegyek nagyon drágák. A jegyvásárlás is bonyolult, a németországi focirangadókkal ellentétben nem készülnek kiugróan nagy kiutazási forgalomra az olimpia miatt.