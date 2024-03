Borravaló-körkép: néhol sértés, máshol szinte kötelező

Illik, vagy nem, elvárt, esetleg éppen ellenkezőleg, sértés borravalót adni? – a borravalóhoz rendhagyó módon viszonyuló országokról közölt összeállítást az utazási riporter, a Reisereporter. A szakportál tíz különböző példát sorakoztatott fel, a tizenegyediket a Világgazdaság tette hozzá.

Fotó: CandyBox Images / Shutterstock

Japán

Japánban nem csak hogy nem szokás a borravaló, de egyenesen tabu, miután a minőségi szolgáltatást ott magától értetődőnek tekintik, udvariatlanság tehát azt külön jutalmazni. Néhány szálloda vagy utazásszervező ugyan ismeri a borravaló kultúráját, de csak tapintatosan kezelik, igazából a legjobb az, ha sehol sem adunk borravalót – tanácsolják az országot jól ismerő utazási szakemberek.

Svédország

A skandináv országban annyira elterjedt a kártyás fizetés, hogy immár a készpénzes számít szokatlannak, így hasonlóan kirívó, ha valaki borravalóval akarja jutalmazni a kimagasló színvonalú kiszolgálást. A svédországi bérek elég magasak, a ki- és felszolgálás pedig már benne van az árakban. Az elégedettséget ezért elég azzal kifejezni, ha a számlát enyhén felfelé kerekítjük, bár igazából erre nincs szükség: az éttermekben, kávézókban, bárokban és szállodákban tényleg nem várják el.

Dánia

Dániában sem vár borravalót a kiszolgáló-személyzet, elég udvariasan megköszönni és egy mosollyal viszonozni a figyelmes szolgáltatást. Nem tekintik udvariatlanságnak a borravalót, de miután a számla végösszege már eleve magában foglalja a szolgáltatás díját, nem szokás adni – vagy legfeljebb 5 százalékot, de annál többet semmiképpen sem.

Új-Zéland

A társaságkedvelő új-zélandiak szeretik a lapos hierarchiát a munka világában, elkötelezetten segítőkészek és a toleránsak. A borravaló ebben a kultúrában aligha jellemző, és senkitől sem elvárt, a kávézókban és a legtöbb étteremben távozáskor elég kifizetni a számlán szereplő összeget. Kivételt az előkelő éttermek jelentenek, és a taxisok, akiknek 10 százalék körüli borravalót szokás adni.

A taxisok nem csak Új-Zélandon kivételek a borravaló-szabályok alól /Fotó: Shutterstock

Szingapúr

Szingapúrban sem épült be a kultúrába a borravaló, ami a világ egyik leggazdagabb országában nem csak szokatlan, de adott esetben vissza is utasítják, a repülőtéren például egyenesen tilos adni. A helyi szállodákban és éttermekben a 10 százalékos szolgáltatási díj benne van az árban és a számlán is szerepel a 7 százalékos áfa mellett.

Finnország

Magas életminőség és a természettel való harmónia ötvöződik a finnek laza életmódjában, nem véletlenül választotta a World Happiness Report 2023-ban már hatodik alkalommal a világ legboldogabb országának. A laza finneknél mindeközben

nem szokás borravalót adni, legfeljebb a szállodában a hordároknak egy kis aprópénzt,

de a turistacélpontoktól távoli helyeken jobb teljesen kerülni, miután ismeretlen a gesztus, és félreértésekhez vezethet.

Kína

A kínai kultúrában is ismeretlen,

gyakran szigorúan elutasítják, sőt sértésnek tekintik a többlet fizetést.

A merev kínai szabályok mindenesetre idővel lazultak a nyugati kultúrákból érkező turistaáradat hatására. Azokon a helyeken, ahol sok a vendég, a borravaló ma már elterjedtebb, de a szállodai alkalmazottak és az idegenvezetők mérsékelt összeget várnak csak. Az éttermekben és kávézókban továbbra is az a bevett szokás, hogy csak a számlát fizetik ki.

Sok helyen benne van az árban a borravaló, avagy szervizdíj, ami nálunk sem ismeretlen már /Fotó: Grace Cary / Shutterstock

Dél-Korea

Szöul és a második legnagyobb dél-koreai város, Busan sok turistát vonz, akiknek nem csak az idegen kultúrát, hanem néhány szabályt is tiszteletben kell tartaniuk. Például csak diszkréten szabad orrot fújni, és észrevétlenül kiosonni a mosdóba szükség esetén.

A dél-koreaiaknak a borravalót illetően is megvannak a maguk szabályai: nem szokás náluk a számlát kerekíteni a hagyományos bárokban és éttermekben, csak a piroslámpás negyed éttermeiben adnak, máshol a kiszolgáló-személyzetet zavarba lehet hozni vele. A taxisok viszont bárhol a városban örülnek egy kis pluszpénznek.

Izland

Nem kell borravalót adni a tündérek és a trollok országában sem, ahol a szolgáltatási díj általában már benne van a számlákban. A pincérek éppen ezért emiatt nem számítanak további pluszra, bár sértésnek itt nem tekintik, ha valaki mégis megtoldja a számla végösszegét. Izlandon az emberek ritkán fizetnek készpénzzel, szinte mindenhol hitelkártyát használnak.

Norvégia

Norvégiában is benne van a számlában az éttermek és szállodák szolgáltatási díja. Borravalót adni itt nem számít sértésnek, de

túlzásokba esni sem érdemes,

a nagyon jó szolgáltatás jutalmazni elég 5 százalék körüli borravalóval, vagy azzal is, ha a számlát felkerekítjük a következő páros számra. A norvégok nagyra értékelik a köszönömöt, ami a nyelvükön annyit tesz, hogy „takk”.