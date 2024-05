Számos kedvezménnyel indul a Balatonon a hajózási szezon

A kiemelkedő tavaszi forgalmat követően, június elsején elrajtol a balatoni hajózási előszezon, így hétvégenként már minden kikötőből elindulnak a hajójáratok, a kiemelt kikötők pedig hétköznap is várják utasaikat – ismertette pénteken a BAHART.

Négy új BAHART-hajó jár idén a Balatonon / Fotó: BAHART

A hajótársaság kiemelte, hogy a több mint hatmilliárd forintos kormányzati támogatással megvalósult flottabővítésnek köszönhetően az előszezonban gyakrabban közlekedhetnek a hajók a partok között, emellett a kedvezmények is kibővülnek az első nyári hónaptól. Badacsony, Balatonföldvár, Balatonfüred, Fonyód, Siófok, Tihany és Tihanyrév kikötőiből naponta indulnak a menetrend szerinti járatok, a másik tíz Balaton-parti kikötőből pedig pénteken, szombaton és vasárnap futnak ki a menetrendi hajók a június első napján kezdődő előszezonban.

A társaság Fonyód és Badacsony között mindkét irányban napi 9-9 hajójárat indulását tervezi, Siófok és az északi-part települései között hétfőtől csütörtökig irányonként 7, pénteken és hétvégén pedig irányonként 9 járat áll majd az utasok rendelkezésére. A két part között járó átkelő hajókon − beleértve a péntekenként és hétvégente közlekedő Balatonboglár–Révfülöp járatot is −, nagy kerékpáros kapacitású hajók teljesítenek szolgálatot.

A Balaton környékén biciklivel közlekedők száma az idei adatok alapján több mint duplája a tavalyinak, emiatt a kikötőkbe kihelyezett extra kerékpártárolók telepítésével is segíti a cég kerékpáros kirándulókat.

A július 5-ig tartó előszezonban 8 kikötőben várják az utasokat egyórás sétahajózásra és a nagy népszerűségnek örvendő naplementenéző sétahajó programra. Balatonfüreden és Siófokon a sűrűbb menetrend mellett több nosztalgiahajó is indul, Balatonboglárról vagy Révfülöpről pedig menetrendi hajóval tehetnek sétahajókört az utasok. A két település között közlekedő járat ugyanis egyből visszaindul a kiinduló hajóállomására. A hajóút 75 perces, a retúrjegy megváltásával, leszállás nélkül 25 százalék kedvezménnyel vehető igénybe.

A turisták körében népszerű a hajózás a magyar tengeren / Fotó: BAHART

Nyártól ráadásul újabb kedvezményeket is bevezet a BAHART. A menetrendi hajókon jól bevált családi jegytípust kiterjesztik a séta- és gyerekhajós programokra is, a gyermekek számától függetlenül kedvezményes, fix díjjal. A fogyatékkal élők a kompok mellett ezentúl már a személyhajókon is díjmentesen utazhatnak.

A kompjáratok június 20-ig Szántódrévből 7:00 és 21:00 között, Tihanyrévből pedig 7:15 és 21:15 között indulnak félóránként vagy amennyiben a forgalom igényli, folyamatosan.