Húzós árak a Balatonnál: 3990 a pizza, 700 egy gombóc fagyi

Kiszámolták az elemzők, mennyibe fog kerülni idén a balatoni lángos és a fagyi Nincs új a nap alatt, az idén nyáron is jókorát drágul a fagyi és a lángos. Annak viszont lehet örülni, hogy a magyar büféárak még így is az egyik legalacsonyabbak Európában. Ezzel együtt is brutális az áremelkedés üteme a virslinél, a hamburgernél, a pontynál és a hasábburgonyánál.