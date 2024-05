Wellnesshotelben szerezhetnek gyakorlatot a tokaji egyetemisták

Az Andrássy Kúria & Spa és a Tokaj Hegyalja Egyetem (THE) megállapodása értelmében az egyetem vendéglátás és turizmus szakos hallgatói lehetőséget kapnak arra, hogy az ötcsillagos Andrássy Kúria & Spa hotelben a gyakorlatban is elsajátítsák az ágazatban szükséges ismereteket és készségeket. Ezáltal a diákok nem csupán elméleti tudásra tesznek szert, hanem közvetlen tapasztalatokat is szereznek egy működő gazdasági egységben.

Az Andrássy Kúria & Spa ezentúl az egyetemisták gyakorlati képzőhelye is lesz / Fotó: Molnár Dániel

„Az együttműködés révén a diákok valós munkakörnyezetben sajátíthatják el a legmagasabb színvonalú szolgáltatások nyújtásának fortélyait, biztosítva ezzel a jövő vezető szakembereit az iparág számára” – mondta Kéri Szabolcs, a THE rektora. Somlyai Zoltán, a BDPST Hotel Management Zrt. vezérigazgatója szerint pedig ez a